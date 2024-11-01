Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória Crédito: Google Earth

A população da região, indefesa diante de tanta violência, convive com a média de um caso por mês na região. O pico da violência aconteceu em janeiro, quando ocorreram quatro homicídios ao longo dos 31 dias.

Depois, o bairro registrou ocorrências letais em fevereiro, abril e em agosto – sendo que nestes dois últimos meses aconteceram dois homicídios em cada um.

Todas as vítimas dos crimes são do sexo masculino e estão na classificação de adultos jovens, entre 19 e 41 anos. A Rua Daniel Abreu Machado, uma das principais vias do bairro, foi o palco mais visado das ocorrências: três das mortes aconteceram neste local.

Your browser does not support the audio element. Bairro tradicional de Vitória é o mais violento do ES em 2024

A segunda colocação é dividida por Alto Lage (Cariacica), Barramares (Vila Velha), Feu Rosa (Serra), Planalto Serrano (Serra) e Vila Nova de Colares (Serra), cada um com cinco casos.

ES REGISTRA REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS