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Leonel Ximenes

Bairro tradicional de Vitória é o mais violento do ES em 2024

Região teve, em média, um assassinato por mês de janeiro a setembro

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 15:50

Públicado em 

01 nov 2024 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória
Vista aérea do bairro Itararé, em Vitória Crédito: Google Earth
Um tradicional bairro de Vitória é o campeão de homicídios no Espírito Santo no ano de 2024, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). De janeiro a setembro Itararé, bairro popular da Capital fundado na década de 1950, acumula a marca de nove assassinatos.
A população da região, indefesa diante de tanta violência, convive com a média de um caso por mês na região. O pico da violência aconteceu em janeiro, quando ocorreram quatro homicídios ao longo dos 31 dias.
Depois, o bairro registrou ocorrências letais em fevereiro, abril e em agosto – sendo que nestes dois últimos meses aconteceram dois homicídios em cada um.
Todas as vítimas dos crimes são do sexo masculino e estão na classificação de adultos jovens, entre 19 e 41 anos. A Rua Daniel Abreu Machado, uma das principais vias do bairro, foi o palco mais visado das ocorrências: três das mortes aconteceram neste local.
Bairro tradicional de Vitória é o mais violento do ES em 2024
A segunda colocação é dividida por Alto Lage (Cariacica), Barramares (Vila Velha), Feu Rosa (Serra), Planalto Serrano (Serra) e Vila Nova de Colares (Serra), cada um com cinco casos.

ES REGISTRA REDUÇÃO DE HOMICÍDIOS

A boa notícia é que, de acordo com os dados da Sesp, o Espírito Santo terminou outubro com o menor número de homicídios da série histórica, desde 1996, para o mês. Ao todo, nos últimos 30 dias foram registradas 72 mortes violentas, o que representa 18 assassinatos a menos do que o mesmo período em 2023. Em relação ao ano todo de 2024, a redução no índice de homicídios já alcança a marca de 12,3%.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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