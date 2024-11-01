Na resposta da IA da Meta, Vasco Fernandes Coutinho foi fundar a cidade de Santos, no litoral paulista Crédito: Reprodução

Parece que a Inteligência Artificial da Meta está tentando reescrever a História. Em uma rápida e simples pesquisa na ferramenta da empresa de Mark Zuckerberg recém-chegada ao WhatsApp, as respostas soam absurdas. A coluna fez um teste e tentou levantar dados de dois personagens históricos do Espírito Santo - Vasco Fernandes Coutinho e Frei Pedro Palácios -, mas o resultado foi bizarro.

Parece ficção, e não História. Sobre Vasco Fernandes Coutinho, o donatário português que colonizou a Capitania do Espírito Santo em 1535, a IA da Meta disse que “ele é conhecido por ter sido o fundador da cidade de Salvador, na Bahia , em 1549, e também por ter servido como governador-geral do Brasil de 1549 a 1553”.

Bem, todo estudante sabe (sabe?) que o fundador da capital baiana foi Tomé de Sousa, em 1549, e que ele foi também o primeiro governador-geral do Brasil.

Talvez a IA da Meta tenha feito uma confusão porque a capital baiana iniciou-se na então chamada Vila Velha, na parte baixa; a outra parte da cidade chama-se cidade alta.

FREI PEDRO PALÁCIOS EM ANCHIETA?

Outro erro da ferramenta da Inteligência Artificial (IA) da Meta que envolve os primórdios do Estado do Espírito Santo refere-se ao Frei Pedro Palácios, a quem se atribui a fundação do Convento da Penha , em Vila Velha, embora haja quem afirme que o frade franciscano morreu antes da fundação do maior monumento turístico capixaba.

Segundo o pesquisador Roberto Abreu, a decisão pela fundação do convento foi tomada em 1651 numa reunião dos franciscanos ocorrida na Bahia, e nesta ocasião Frei Pedro Palácios já havia morrido há décadas. “Ele fundou só o embrião da ermida das palmeiras onde ao redor foi construído o Convento da Penha”, pontua.

Na segunda pesquisa sobre Frei Padre Palácios na IA da Meta, é dito que o franciscano foi missionário no século 18 no RS Crédito: Reprodução

Segundo o resultado de pesquisa da IA da Meta, o religioso “foi um dos principais responsáveis pela fundação da Aldeia de Reritiba, que se tornou um importante centro de evangelização e cultura indígena”.

A confusão neste caso é com o Padre Anchieta, que viveu e morreu na aldeia, no litoral Sul do Estado, que hoje leva seu nome em sua homenagem, a cidade de Anchieta

Sobre o frade franciscano, o perfil dele traçado pela IA diz mais respeito ao jesuíta que, em 1554, também fundou São Paulo com o Padre Manoel da Nóbrega: “Frei Pedro Palácios foi um frade franciscano espanhol que desempenhou um papel importante na evangelização do Brasil durante o período colonial. Ele é conhecido por sua atuação como missionário e fundador de aldeias indígenas”.

O erro, por incrível que pareça, continua em outro resultado de pesquisa sobre o mesmo personagem. Na segunda busca sobre dados históricos do frade, logo após a primeira consulta, é dito que Pedro Palácios viveu como missionário, no século 18 (ele viveu no século 16), no Rio Grande do Sul.