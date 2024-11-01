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Leonel Ximenes

Vasco Coutinho fundou Santos? A Desinteligência Artificial da Meta

Ferramenta de pesquisa da empresa Mark Zuckerberg também errou feio em relação ao papel histórico de Frei Pedro Palácios

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 15:27

Públicado em 

01 nov 2024 às 15:27
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na resposta da IA da Meta, Vasco Fernandes Coutinho foi fundar a cidade de Santos, no litoral paulista
Na resposta da IA da Meta, Vasco Fernandes Coutinho foi fundar a cidade de Santos, no litoral paulista Crédito: Reprodução
Parece que a Inteligência Artificial da Meta está tentando reescrever a História. Em uma rápida e simples pesquisa na ferramenta da empresa de Mark Zuckerberg recém-chegada ao WhatsApp, as respostas soam absurdas. A coluna fez um teste e tentou levantar dados de dois personagens históricos do Espírito Santo - Vasco Fernandes Coutinho e Frei Pedro Palácios -, mas o resultado foi bizarro.
Parece ficção, e não História. Sobre Vasco Fernandes Coutinho, o donatário português que colonizou a Capitania do Espírito Santo em 1535, a IA da Meta disse que “ele é conhecido por ter sido o fundador da cidade de Salvador, na Bahia, em 1549, e também por ter servido como governador-geral do Brasil de 1549 a 1553”.
Bem, todo estudante sabe (sabe?) que o fundador da capital baiana foi Tomé de Sousa, em 1549, e que ele foi também o primeiro governador-geral do Brasil.

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Talvez a IA da Meta tenha feito uma confusão porque a capital baiana iniciou-se na então chamada Vila Velha, na parte baixa; a outra parte da cidade chama-se cidade alta.

FREI PEDRO PALÁCIOS EM ANCHIETA?

Outro erro da ferramenta da Inteligência Artificial (IA) da Meta que envolve os primórdios do Estado do Espírito Santo refere-se ao Frei Pedro Palácios, a quem se atribui a fundação do Convento da Penha, em Vila Velha, embora haja quem afirme que o frade franciscano morreu antes da fundação do maior monumento turístico capixaba.
Segundo o pesquisador Roberto Abreu, a decisão pela fundação do convento foi tomada em 1651 numa reunião dos franciscanos ocorrida na Bahia, e nesta ocasião Frei Pedro Palácios já havia morrido há décadas. “Ele fundou só o embrião da ermida das palmeiras onde ao redor foi construído o Convento da Penha”, pontua.
Na segunda pesquisa sobre Frei Padre Palácios na IA da Meta, é dito que o franciscano foi missionário no século 18 no RS
Na segunda pesquisa sobre Frei Padre Palácios na IA da Meta, é dito que o franciscano foi missionário no século 18 no RS Crédito: Reprodução
Segundo o resultado de pesquisa da IA da Meta, o religioso “foi um dos principais responsáveis pela fundação da Aldeia de Reritiba, que se tornou um importante centro de evangelização e cultura indígena”.
A confusão neste caso é com o Padre Anchieta, que viveu e morreu na aldeia, no litoral Sul do Estado, que hoje leva seu nome em sua homenagem, a cidade de Anchieta.

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Sobre o frade franciscano, o perfil dele traçado pela IA diz mais respeito ao jesuíta que, em 1554, também fundou São Paulo com o Padre Manoel da Nóbrega: “Frei Pedro Palácios foi um frade franciscano espanhol que desempenhou um papel importante na evangelização do Brasil durante o período colonial. Ele é conhecido por sua atuação como missionário e fundador de aldeias indígenas”.
O erro, por incrível que pareça, continua em outro resultado de pesquisa sobre o mesmo personagem. Na segunda busca sobre dados históricos do frade, logo após a primeira consulta, é dito que Pedro Palácios viveu como missionário, no século 18 (ele viveu no século 16), no Rio Grande do Sul.
Portanto, fica o alerta: em um mundo com tanta desinteligência natural, use a Inteligência Artificial com moderação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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