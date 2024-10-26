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Leonel Ximenes

Quantos são monitorados por tornozeleira eletrônica no ES?

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), o Espírito Santo  tem 23.633 presos, porém possui capacidade para abrigar 15.388

Públicado em 

26 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Um dos presos da Operação Repressão Qualificada usava uma tornozeleira eletrônica
A tornozeleira eletrônica é um das ferramentas utilizadas para desafogar o sistema prisional  Crédito: Divulgação| PCES
O Espírito Santo tem, segundo informações da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), 768 pessoas que cumprem penas ou que aguardam por julgamento que são monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. Os dados foram repassados durante reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (PL).
O número, contudo, ainda está aquém das pretensões do Estado. Conforme publicado por esta coluna, em 2019, o então titular da pasta, Luiz Carlos Cruz, ponderou que a meta era ter 3 mil monitorados, como medida necessária para desafogar o sistema prisional.
De acordo com as informações repassadas ao colegiado em reunião que debateu o tema “Facções e Milícias”, na última terça-feira (22), a Sejus tem 23.633 presos, porém possui capacidade para abrigar 15.388. Representantes da pasta, entretanto, garantiram ao presidente da comissão que o ambiente está “controlado”.
Bahiense demonstrou preocupação com a questão das facções, que também estão presentes nas prisões. “Nos últimos doze meses é visível o crescimento numérico, bélico e do tráfico de drogas em nosso estado, apesar da pronta reação firme de nossas forças de segurança”, destacou o parlamentar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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