Estado quer 3 mil tornozeleiras eletrônicas até 2020

Apenas 250 dos 23 mil presos no Estado estão com tornozeleira eletrônica. Crédito: Divulgação

A Secretaria Estadual da Justiça quer utilizar 3 mil tornozeleiras eletrônicas em internos do sistema prisional até 2022, último ano do atual governo. O titular da Sejus, Luiz Carlos Cruz, considera que o número de presos que atualmente usam o dispositivo – 250 – é muito baixo. Isso representa pouco mais de 1% da população carcerária do Estado, que é de aproximadamente 23 mil detentos.

Serviço deficiente

Ontem, durante audiência pública na Assembleia sobre a reativação total do Instituto de Reabilitação Social (IRS), na Glória, o secretário revelou que a Sejus tem um contrato para mil tornozeleiras. Cruz destacou que o serviço antigamente era prestado por uma empresa sem a devida competência e que havia dificuldade de saber a localização dos presos.

Nova empresa

“Isso já foi revertido e foi contratada uma empresa com aceitação nacional com custo-benefício muito bom”, disse Cruz.

Batucando

O vereador Wanderson Marinho (PSC) discursava ontem sobre um financiamento da Caixa à Prefeitura de Vitória quando perguntou, em tom de crítica: “Onde estavam os senadores da legislatura anterior?”.

Batucando 2

“Fazendo pagode”, responderam Mazinho (PP) e Davi Esmael (PSB).

A dúvida

Repórteres de Polícia, segundo decreto de Bolsonaro, terão mais facilidade para ter o porte de armas. E os coleguinhas de Política? As coisas estão tão misturadas ultimamente.

O espaçoso

Ontem de manhã, no Centro de Vila Velha, um grupo de moradores de rua teve dificuldade de atravessar a rua, na faixa de pedestre, porque um motorista avançou o espaço.

E a lei, senhor?

Um dos moradores, indignado, mostrou a faixa ao condutor e mandou: “Você não conhece as leis de trânsito?”

Viva o jiló!

O quiabo ficou 60% mais caro nos últimos dias, segundo a Ceasa.

“Argentino” preso

Um homem, que seria homônimo e com identidade praticamente semelhante à de um argentino que mora no Brasil, foi preso durante a manhã de ontem após ser flagrado com um carro com restrição de roubo e furto na Enseada do Suá, em Vitória.

Em quadrilha

O “clone” do argentino estava com mais dois comparsas. Além do carro roubado, o grupo estava com uma arma falsa. A identidade usada pelo criminoso tinha erros grotescos: o nome da mãe e a idade dele estavam diferentes do documento original.

Vila Velha quer voar

A deputada Lauriete (PR) e o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), pediram ontem à assessoria institucional da Aeronáutica, em Brasília, a reabertura da rampa de voo livre do Morro do Moreno. O voo panorâmico está proibido pela Infraero, que alega razões de segurança.

Digitou , lavou

Vitória vai ganhar a primeira lavanderia 100% autônoma do Brasil. É só usar o aplicativo para pagar a máquina que irá utilizar e, no final, receber uma notificação avisando que as roupas estão prontas para retirada.

Desencanto

No site oficial da prefeitura, das duas fotos que representam “os encantos da Serra”, uma não estava disponível ontem (“imagem não encontrada”).

Justificado

Sobre a nota “Atrasou, pagou”, o vereador Denninho Silva se justificou e não terá desconto no seu salário referente ao horário da sessão da Câmara de Vitória, na última terça-feira.

De olho no relógio

A propósito, ontem todos os 15 vereadores foram pontualíssimos.

A cartilha

A Comissão de Segurança da Câmara de Vitória, em parceria com as Polícias Civil e Militar, elaborou a “Cartilha de Segurança Patrimonial”.

Dicas de segurança

A publicação passa algumas dicas a empreendedores para que saibam o que fazer em caso de roubos ou furtos em seus estabelecimentos e quais as medidas devem ser tomadas para reforçar a segurança.

Viva a cultura!

Hoje, às 19h30, na Fafi, o recém-criado grupo Radicais Livres vai promover um debate sobre cultura contemporânea. Entrada gratuita.

Lá e cá

A Alemanha anunciou ontem que vai investir, de 2021 a 2030, 160 bilhões de euros (R$ 704 bilhões) em ensino superior e na pesquisa científica. Enquanto isso, no Brasil...

Alô, dr. Moro!