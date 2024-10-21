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Leonel Ximenes

Idoso agredido em restaurante em Vitória: MPES quer punição maior

Promotoria Criminal de Vitória concluiu que o fato não é uma mera questão de juizado especial

Públicado em 

21 out 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Justiça
Se a Justiça aceitar os argumentos apresentados pela Promotoria Criminal de Vitória, a pena poderá ser maior Crédito: Pixabay
Ministério Público Estadual (MPES) deu seu parecer sobre o caso de um idoso agredido pelo proprietário de um restaurante no Centro de Vitória. A Promotoria Criminal de Vitória concluiu que o fato não é uma mera questão de juizado especial, mas em razão da gravidade, trata-se de justiça comum.
Segundo o Boletim Unificado da ocorrência, a agressão foi classificada como lesão corporal simples e ameaça (artigos 129 e 147 do Código Penal Brasileiro), mas o promotor de Justiça entendeu que a lesão foi grave e assim quer a pena aumentada
O caso aconteceu em abril último. Pelo que consta no BU, o cliente, que é deficiente físico, após fazer uma refeição, brincou sugerindo que a dona do estabelecimento, no Centro da Capital, poderia lhe oferecer uma redução do preço de um dos itens do cardápio.
A brincadeira não foi tolerada pelo filho da proprietária, que passou a ofender e xingar o cliente, inclusive proibindo-o de voltar ao restaurante. O idoso também sofreu pequenas agressões físicas. Em uma delas teve seus óculos e uma tipoia que amparava um dos seus braços arrancados.
Mas uma lesão em especial acabou trazendo mais prejuízos ao idoso: ele levou uma forte pisada no pé e acabou ficando incapacitado para suas atividades habituais por mais de 30 dias, inclusive no trabalho.
Portanto, se a Justiça aceitar os argumentos apresentados pela Promotoria Criminal de Vitória, a pena poderá ser maior.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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