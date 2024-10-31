PM terá unidade estratégica em área onde facção criminosa atua no ES

Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Freepik AI

Um projeto de lei do governo estadual está sendo preparado para ser encaminhado à Assembleia Legislativa, e a expectativa é de que seja votado ainda este ano. Será alterada a estrutura organizacional da corporação, com a criação de cargos para a nova unidade.

A proposta foi apresentada em agosto, em documento assinado pelo secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, e segundo o sistema de acompanhamento das ações da administração estadual, já passou por várias pastas. Atualmente está sendo analisado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

À coluna foi relatado que a nova companhia independente, vai atuar exclusivamente na região, com um modelo de policiamento mais comunitário, com estratégias que ainda estão sendo traçadas.

A nomenclatura Território do Bem foi criada entre 2006 e 2007 por lideranças comunitárias dessas localidades, marcadas pela violência. Reúne bem mais de 30 mil habitantes e surgiu de ocupações populares entre as décadas de 1920 e 1970.

Como ainda não foi encontrado um local para sediar a nova companhia na região, ela funcionaria provisoriamente no 1º Batalhão da Capital. A região já conta com dois destacamentos, que é uma estrutura bem menor, localizados no Bairro da Penha e em São Benedito.

As dificuldades

Este ano, três bairros do território somaram 49 homicídios. No ano passado, os seis bairros que o compõem totalizaram 85 mortes violentas, total que superou 2022, quando foram registradas 70. Dados que resultam da guerra do tráfico.

Outra novidade

Será criada ainda uma outra companhia independente voltada a prevenção à violência doméstica e proteção à mulher. Ela deverá ser comandada por uma major. O projeto acompanha iniciativas já adotadas em outros estados.