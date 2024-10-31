PM terá unidade estratégica em área onde facção criminosa atua no ES

Uma nova estrutura da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) será criada em uma região de Vitória onde atua uma das principais facções criminosas. A nova companhia independente terá suas ações focadas na Região do Bairro da Penha, também conhecida como Território do Bem, e que reúne seis bairros e três comunidades. É considerada uma unidade estratégica, cujo desafio será reduzir os indicadores de violência e criminalidade, mas também melhorar o relacionamento com os moradores.
Um projeto de lei do governo estadual está sendo preparado para ser encaminhado à Assembleia Legislativa, e a expectativa é de que seja votado ainda este ano. Será alterada a estrutura organizacional da corporação, com a criação de cargos para a nova unidade.
A proposta foi apresentada em agosto, em documento assinado pelo secretário de Segurança, Leonardo Damasceno, e segundo o sistema de acompanhamento das ações da administração estadual, já passou por várias pastas. Atualmente está sendo analisado pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger).
À coluna foi relatado que a nova companhia independente, vai atuar exclusivamente na região, com um modelo de policiamento mais comunitário, com estratégias que ainda estão sendo traçadas.
A área compreende os bairros da Penha, Bonfim, São Benedito, Consolação, Gurigica, Itararé e as comunidades do Jaburu, Engenharia e Floresta. Está situada entre as avenidas Leitão da Silva, Vitória, Marechal Campos e Maruípe e a Rua Carlos Alves.
A nomenclatura Território do Bem foi criada entre 2006 e 2007 por lideranças comunitárias dessas localidades, marcadas pela violência. Reúne bem mais de 30 mil habitantes e surgiu de ocupações populares entre as décadas de 1920 e 1970.
Como ainda não foi encontrado um local para sediar a nova companhia na região, ela funcionaria provisoriamente no 1º Batalhão da Capital. A região já conta com dois destacamentos, que é uma estrutura bem menor, localizados no Bairro da Penha e em São Benedito.
As dificuldades
Um plano apresentado pela PM, em março deste ano, com o objetivo de reduzir os indicadores de violência, apontava que em 2023, 45% dos confrontos com a polícia no município de Vitória ocorreram na Região do Bairro da Penha. Em relação à Região Metropolitana, eles correspondem a 10%.
Este ano, três bairros do território somaram 49 homicídios. No ano passado, os seis bairros que o compõem totalizaram 85 mortes violentas, total que superou 2022, quando foram registradas 70. Dados que resultam da guerra do tráfico.
Na região foi preso este ano Fernando Moraes Pereira Pimenta, o Marujo, a principal liderança, que estava em liberdade, da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV), como sede no Bairro da Penha. Ele estava escondido na casa de familiares, em Bonfim.
É ainda marcada por tiroteios e disputas do tráfico com a comunidade vizinha, liderada pelo Terceiro Comando Puro (TCP), o que deixa a população refém. São conflitos e disputas que descem os bairros e alcançam as principais avenidas que circundam o território, com fechamento de ruas e confrontos policiais. Um deles resultou na morte de um idoso internado em uma unidade hospitalar da região.
Por outro lado a comunidade se ressente das ações policiais, reclamando da violência empregada nas operações. Relatam que a maioria dos que lá vivem não são criminosos e pedem paz, respeito aos seus direitos e uma política de segurança mais inclusiva.
O próprio plano da polícia já apontava que a região precisa de ações de cunho social, voltadas ao desenvolvimento, com melhorias na infraestrutura que garantam mobilidade urbana e acessibilidade; geração de emprego e renda; ampliação de serviços públicos, como a abertura de novas ruas e alargamento das vielas e becos, além de pavimentação; regularização fundiária e iluminação pública.
Outra novidade
Será criada ainda uma outra companhia independente voltada a prevenção à violência doméstica e proteção à mulher. Ela deverá ser comandada por uma major. O projeto acompanha iniciativas já adotadas em outros estados.
A unidade é considerada um passo importante no enfrentamento deste tipo de violência. Iniciativa que surge em um ano que tem sido violento para as mulheres. Já foram registrados 32 feminicídios e 61 tentativas, contra 35 e 78, respectivamente, no ano passado. Até o final de outubro também já tinham ocorridos 17.227 ocorrências de violência doméstica.
A gestão da companhia terá o desafio de reunir as ações de sucesso adotadas em outros pontos do país e que possam ser implantadas no Espírito Santo. Deverá funcionar, temporariamente, no Quartel do Comando Geral, em Maruípe.