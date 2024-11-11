Educação financeira: o que o exemplo das crianças de Cariacica pode nos ensinar?

Educação financeira em escola de Cariacica foi mostrada em matéria do Bom Dia ES, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta

Aprender a lidar com o dinheiro é um ensinamento que fica para sempre. E quanto mais cedo as crianças entendem essa dinâmica, menos problemática será essa relação no decorrer de sua vida adulta. Felizmente, a iniciativa da escola de Cariacica não é isolada: esse tema já tem sido colocado em sala de aula por muitas escolas públicas do país, o que talvez ainda esteja faltando é a sistematização desse ensino.

Neste ano, o Instituto XP, em parceria com a Nova Escola, realizou a 3ª edição da pesquisa “Educação Financeira nas Escolas Públicas” com mais de 800 professores da rede pública de ensino. Dos entrevistados, 95% afirmaram a importância da introdução da disciplina já no ensino fundamental.

Essa percepção é fundamentada, afinal somos uma sociedade com níveis altos de endividamento. Mas não só isso: a consciência financeira é importante até mesmo para o estímulo a uma nova geração de empreendedores que podem contribuir para produzir mais riquezas para o país. São ganhos no nível pessoal, social e econômico.

É a educação financeira, inclusive, que pode ajudar a enfrentar a crise atual do endividamento pelas bets e jogos de azar , com a construção da noção de que não existe dinheiro fácil e de que é preciso zelo com o próprio bolso. O país carece de uma cultura de investimentos sadia, de planejamento de gastos. É claro que, antes de tudo, a população precisa de trabalho e renda, mas sem educação financeira não há qualidade de vida.