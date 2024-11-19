Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • BR 262: com dinheiro garantido, decisão de concessão precisa ser ágil
Opinião da Gazeta

BR 262: com dinheiro garantido, decisão de concessão precisa ser ágil

O que se espera é celeridade, o que não diz respeito a decisões apressadas, mas sim baseadas no que é melhor para a BR 262 e, consequentemente, para o Espírito Santo

Publicado em 19 de Novembro de 2024 às 18:29

Públicado em 

19 nov 2024 às 18:29

Colunista

BR 262 vai ganhar proteção contra deslizamentos de pedras
BR 262  Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante
É óbvio que ninguém quer testemunhar mais um fracasso na longa novela da duplicação da BR 262, principalmente por conta de propostas mal elaboradas ou contratos problemáticos. Por isso, diante da informação de que o governo federal  colocou a rodovia na lista das que pretende conceder em 2025 com um novo modelo de contrato, considerado mais enxuto, as expectativas são boas. Mas sempre ficam algumas ressalvas.
Em outubro, ficou acertado que o acordo de Mariana para reparação dos prejuízos causados pelo rompimento da Barragem da Samarco, em 2015, vai destinar  R$ 2,3 bilhões para as obras na BR 262. O que não deixa de ser uma contrapartida à tragédia ambiental, diante de todas as ações emergenciais e medidas posteriores de socorro à população, além dos próprios prejuízos causados ao poder público capixaba.
A questão é que, diante dessa nova proposta de concessão, duas alternativas estão sendo avaliadas em Brasília. Uma delas é o Dnit executar as obras e a concessionária operar a manutenção da rodovia ao longo do tempo. A outra é o governo federal financiar a obra, a ser realizada pelo vencedor do leilão. A origem dos recursos da obra, portanto, não muda.  
Mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, informou à Gazeta que, se ficar decidida a execução pelo Dnit, as intervenções viárias já poderão ter início no primeiro semestre de 2025, já a segunda opção demandará mais tempo por causa de especificidades do leilão. 
Apesar dessa vantagem de cronograma, não dá para saber qual das duas possibilidades é a melhor sem estudo e planejamento. Tanto um contrato quanto um projeto executivo de uma obra grandiosa como essa precisam estar bem cercados, para evitar problemas futuros na própria concessão. Mas também é preciso destacar que, neste novo episódio da BR 262, o dinheiro, pelo menos em tese, está garantido.
Portanto, o que se espera é celeridade, o que não diz respeito a decisões apressadas, mas sim baseadas no que é melhor para a BR 262 e, consequentemente, para o Espírito Santo. A rodovia não pode ser escanteada, o que se espera é que se escolha o caminho menos sinuoso para a sua modernização, aguardada há tanto tempo. 

LEIA MAIS EDITORIAIS

Max Mauro, o governador que ousou modernizar o ES no seu tempo

CLT no serviço público: antes tarde do que nunca

Dados do Censo colocam favelas do ES no mapa das políticas públicas

Atlético-MG x Flamengo: fotógrafo ferido é retrato da selvageria no futebol

Educação financeira: o que o exemplo das crianças de Cariacica pode nos ensinar?

Tópicos Relacionados

BR 262 governo federal Duplicação DNIT
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul
Ciclista fica em coma após ser atingida por carro na Avenida Norte Sul em Vitória
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: conheça a história do Santo retratada em livros
Tiradentes foi morto após organizar movimento contra pagamentos de impostos abusivos
Entre o veneno e a forca: Tiradentes, Platão e a política da morte exemplar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados