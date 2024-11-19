BR 262: com dinheiro garantido, decisão de concessão precisa ser ágil

BR 262 Crédito: Divulgação/ Defesa Civil de Venda Nova do Imigrante

A questão é que, diante dessa nova proposta de concessão, duas alternativas estão sendo avaliadas em Brasília. Uma delas é o Dnit executar as obras e a concessionária operar a manutenção da rodovia ao longo do tempo. A outra é o governo federal financiar a obra, a ser realizada pelo vencedor do leilão. A origem dos recursos da obra, portanto, não muda.

Mas o secretário executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro, informou à Gazeta que, se ficar decidida a execução pelo Dnit, as intervenções viárias já poderão ter início no primeiro semestre de 2025, já a segunda opção demandará mais tempo por causa de especificidades do leilão.

Apesar dessa vantagem de cronograma, não dá para saber qual das duas possibilidades é a melhor sem estudo e planejamento. Tanto um contrato quanto um projeto executivo de uma obra grandiosa como essa precisam estar bem cercados, para evitar problemas futuros na própria concessão. Mas também é preciso destacar que, neste novo episódio da BR 262, o dinheiro, pelo menos em tese, está garantido.