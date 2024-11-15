Max Mauro, o governador que ousou modernizar o ES no seu tempo

Max Mauro inicia trajeto até Vila Velha após pagar pedágio na inauguração da Terceira Ponte Crédito: Gildo Loyola

A entrega da Terceira Ponte é um marco dos grandes projetos de mobilidade, ainda uma das grandes demandas dos nossos tempos. Assim como a formulação do Sistema Transcol para a Grande Vitória, que organizou o que era só caos (pagar uma passagem única para circular por toda a região metropolitana pode parecer algo banal hoje, mas em muitos centros urbanos do país isso ainda está longe de ser uma realidade).

E o que falar das preocupações ambientais? Da preservação da Mata Atlântica remanescente, passando pelo combate à poluição do ar na Grande Vitória e à iniciativa de despoluição da Baía de Vitória. Max Mauro, no que diz respeito a esses temas, estava atento às demandas ecológicas que começavam a ganhar espaço no debate público naqueles tempos e, neste século 21, passaram a ser obrigatórias.

A maior justiça quanto ao seu legado, contudo, deve ser feita no que diz respeito ao que possibilitou todas essas entregas: a responsabilidade fiscal. Um governo que começou austero para, no último ano de mandato, recuperar a capacidade de investimento. Max Mauro foi um gestor moderno, que entendeu que para fazer do povo a sua prioridade deveria sanear as finanças do Estado. E conseguiu. Assim, foi possível colocar o social em primeiro lugar, com o zelo pela coisa pública.

Também se posicionou como uma liderança ética, reconhecida assim por seus pares , ao nunca se colocar acima das instituições democráticas. Um político conectado com o seu tempo, naquele momento em que as expectativas eram altas após os pesados anos de ditadura no país.

Enfrentou o crime organizado e, com mais saúde institucional e financeira, preparou o Espírito Santo para tempos melhores, o que infelizmente, pelas circunstâncias políticas posteriores ao seu mandato, só se consolidou mais de uma década depois. É incontestável, contudo, que o governo Max está no DNA desse Espírito Santo que vivenciamos hoje, reconhecidamente próspero.