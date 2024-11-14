Entidades empresariais exaltam papel de Max Mauro no desenvolvimento do ES

Max Mauro foi governador do Espírito Santo entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira

A Federação das Indústrias do Espírito Santo ( Findes ) manifestou, em nota, profundo pesar pelo falecimento de Max Mauro. Assinado pelo presidente da entidade, Paulo Baraona, o comunicado ressaltou a trajetória de liderança, dedicação e compromisso do ex-governador para o desenvolvimento do Estado, dizendo que esse legado vai continuar a inspirar gerações.

“Neste momento de dor, a Findes se solidariza com os familiares e amigos. Que a memória de Max Mauro seja sempre lembrada com respeito e admiração”, diz o comunicado.

O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) também emitiu nota com manifestação de pesar pela morte de Max Mauro, exaltando o legado deixado por ele na história do Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória.

A nota assinada pelo presidente da entidade, Douglas Vaz, destacou as obras de mobilidade urbana, com a implementação do Sistema Transcol e a conclusão da Terceira Ponte, que impulsionou o mercado imobiliário em Vila Velha.

“Max também sempre adotou uma postura democrática e de combate à corrupção. Aos familiares, os nossos sentimentos e reconhecimento”, mencionou o Sinduscon.

O Espírito Santo em Ação lamentou a morte de Max Mauro, ressaltando que seu legado como uma liderança íntegra, comprometida e dedicada ao desenvolvimento do Estado vai inspirar outras gerações. “Manifestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.”

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, afirmou em nota que a entidade recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador. Segundo ele, Max Mauro foi um líder comprometido, que dedicou sua trajetória à melhoria da vida dos capixabas, deixando um legado significativo de realizações e de dedicação ao Espírito Santo.

“Como governador, marcou profundamente a história capixaba, conduzindo com seriedade e compromisso uma gestão que permanece como referência para o Estado. À família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar dessa caminhada, manifestamos nossos sentimentos e solidariedade”, diz a nota.

A Fecomércio-ES - Sesc e Senac enfatizou que Max Mauro dedicou sua vida à promoção do bem comum, sempre guiado pela coragem, pela integridade e pelo compromisso com o interesse público.

Ainda no comunicado, a federação afirmou que Max Mauro será lembrado por sua luta incansável contra a corrupção, pela defesa dos mais vulneráveis e por sua postura inflexível frente a interesses que pudessem comprometer o patrimônio público e o bem-estar da população.