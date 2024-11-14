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Luto no ES

Entidades empresariais exaltam papel de Max Mauro no desenvolvimento do ES

Findes, Sinduscon, Ademi, ES em Ação e Fecomércio destacam a importância do ex-governador para o crescimento econômico do Estado

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 14:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

14 nov 2024 às 14:28
No seu acervo pessoal, na Prainha de Vila Velha, Max Freitas Mauro, ex-governador do ES, concede entrevista para o especial sobre o Palácio Anchieta, Sede do Governo do ES
Max Mauro foi governador do Espírito Santo entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira
Entidades empresariais de diversos segmentos lamentaram a morte do ex-governador Max Mauro, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (14), aos 87 anos. As lideranças capixabas exaltaram o legado deixado pelo ex-chefe do Executivo estadual no desenvolvimento capixaba, durante sua gestão, entre 1987 e 1991.
Aberto ao público, velório de Max Mauro será na Assembleia Legislativa do ES
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) manifestou, em nota, profundo pesar pelo falecimento de Max Mauro. Assinado pelo presidente da entidade, Paulo Baraona, o comunicado ressaltou a trajetória de liderança, dedicação e compromisso do ex-governador para o desenvolvimento do Estado, dizendo que esse legado vai continuar a inspirar gerações.
“Neste momento de dor, a Findes se solidariza com os familiares e amigos. Que a memória de Max Mauro seja sempre lembrada com respeito e admiração”, diz o comunicado.
O Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon) também emitiu nota com manifestação de pesar pela morte de Max Mauro, exaltando o legado deixado por ele na história do Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória.
A nota assinada pelo presidente da entidade, Douglas Vaz, destacou as obras de mobilidade urbana, com a implementação do Sistema Transcol e a conclusão da Terceira Ponte, que impulsionou o mercado imobiliário em Vila Velha.
“Max também sempre adotou uma postura democrática e de combate à corrupção. Aos familiares, os nossos sentimentos e reconhecimento”, mencionou o Sinduscon.
O Espírito Santo em Ação lamentou a morte de Max Mauro, ressaltando que seu legado como uma liderança íntegra, comprometida e dedicada ao desenvolvimento do Estado vai inspirar outras gerações. “Manifestamos nossas sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de dor.”
O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), Eduardo Fontes, afirmou em nota que a entidade recebeu com tristeza a notícia do falecimento do ex-governador. Segundo ele, Max Mauro foi um líder comprometido, que dedicou sua trajetória à melhoria da vida dos capixabas, deixando um legado significativo de realizações e de dedicação ao Espírito Santo.
“Como governador, marcou profundamente a história capixaba, conduzindo com seriedade e compromisso uma gestão que permanece como referência para o Estado. À família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de compartilhar dessa caminhada, manifestamos nossos sentimentos e solidariedade”, diz a nota.
A Fecomércio-ES - Sesc e Senac enfatizou que Max Mauro dedicou sua vida à promoção do bem comum, sempre guiado pela coragem, pela integridade e pelo compromisso com o interesse público.
Ainda no comunicado, a federação afirmou que Max Mauro será lembrado por sua luta incansável contra a corrupção, pela defesa dos mais vulneráveis e por sua postura inflexível frente a interesses que pudessem comprometer o patrimônio público e o bem-estar da população.
“Sua atuação no enfrentamento da ditadura militar e na defesa de causas sociais ecoa como exemplo de liderança e dedicação à democracia. A Federação se solidariza com familiares e amigos, prestando homenagem à memória de um líder que deixa um legado de integridade e amor ao Espírito Santo."

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