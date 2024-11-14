Políticos prestam homenagens e destacam legado de Max Mauro para o ES

Ex-governador do Estado, Max Mauro morreu nesta quinta-feira (14), aos 87 anos Crédito: Chico Guedes - Arquivo AG

Prefeitos, senador e deputados usaram as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a morte do ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, ocorrida na madrugada desta quinta-feira (14), aos 87 anos. Os políticos capixabas enalteceram os feitos e o legado deixado pelo ex-chefe do Executivo estadual durante a sua gestão, entre os anos de 1987 e 1991.

O deputado estadual e prefeito eleito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), divulgou nota de profundo pesar pela morte de “uma figura que marcou a história de nosso Estado e do Brasil com sua imensa contribuição à política e à gestão pública.”

Para o deputado, a grande marca de Max Mauro foi sua integridade, sua honestidade à toda prova e sua intransigência com a corrupção no poder público. Ferraço ainda complementa que, em tempos desafiadores, ele se destacou como um verdadeiro exemplo de compromisso com os princípios éticos e com a justiça social.

“Num universo em que virtudes como essas são cada vez mais raras, Max Mauro se fez uma verdadeira reserva moral, não apenas para sua geração, mas também para as futuras. Seu legado será lembrado com respeito e admiração por todos os que tiveram o privilégio de acompanhá-lo. Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e todos aqueles que compartilharam de sua trajetória e dos seus ideais. Que seu exemplo inspire a todos nós a seguir firmes no caminho da honestidade e do bem comum”, disse o parlamentar.

O prefeito da Serra, Sergio Vidigal (PDT), ressaltou o importante papel do político na construção e no desenvolvimento do Espírito Santo. Max Mauro, como lembrou Vidigal, foi membro do PDT.

“Com certeza seu legado será sempre lembrado na história do nosso Estado. Minha solidariedade aos familiares, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento”, publicou o prefeito.

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), afirmou que este é um dia triste para o Espírito Santo. “Perdemos nesta madrugada um homem que contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso Estado.”

O presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos (União Brasil), também lamentou profundamente a morte de Max Mauro. Ele decretou luto oficial de três dias na Casa de Leis. “Max Mauro deixa um legado de sustentabilidade, infraestrutura e saneamento.”

Lamento profundamente o falecimento do ex-dep e ex-governador Max Mauro, deixando legado de sustentabilidade, infraestrutura e saneamento. Em sua homenagem, decretamos luto oficial de 3 dias na @assembleiaes . Ao Max Filho, ex-dep e ex-prefeito, nossas condolências. pic.twitter.com/Sd0djGjznQ — Marcelo Santos (@marcelodeputado) November 14, 2024

O senador Fabiano Contarato (PT) comentou que recebeu com tristeza o falecimento do ex-governador. Ele destacou que Max Mauro foi uma figura importante para a política capixaba, deixando um legado de dedicação para o Estado. “Meus sentimentos à família, especialmente seu filho Max Filho, ex-prefeito de Vila Velha.”

Com tristeza recebo a notícia do falecimento de Max Mauro, ex-governador do ES (1987-1991) e figura importante na política capixaba, deixando um legado de dedicação ao estado. Meus sentimentos à família, especialmente a seu filho Max Filho, ex-prefeito de Vila Velha. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) November 14, 2024

O deputado federal Da Vitória (PP) ressaltou que Max Mauro dedicou sua vida ao serviço público e ao Espírito Santo também como prefeito de Vila Velha, deputado estadual e deputado federal.

O ex-governador Max Mauro deixa um grande legado pro Estado. Dedicou sua vida ao serviço público e ao Espírito Santo também como prefeito de Vila Velha, deputado estadual e deputado federal. — Da Vitoria (@depdavitoria) November 14, 2024

O deputado federal Evair de Melo (PP) recordou que, ainda jovem, encontrou-se com Max Mauro em uma missa festiva em Conceição do Castelo, na região Serrana do Estado.

“Ele cumprimentou meu pai e, acidentalmente, quebrou os óculos dele. Imediatamente, pediu ao seu secretário que providenciasse novos exames e óculos. Esse gesto nunca saiu da minha memória.”

Evair lembrou ainda que o ex-governador chegou de helicóptero na hora da missa, que ficou suspensa por conta do barulho e da poeira.

“Coisas que ficam em nossa lembrança de infância. Sempre tive por ele grande respeito, principalmente por sua austeridade e por nunca ter ouvido notícias de corrupção em seu governo, o que é algo raro nos dias atuais.”

O deputado federal Helder Salomão (PT) ressaltou a trajetória de Max Mauro e prestou solidariedade à família. “Meu abraço afetuoso aos familiares e amigos. Que Deus console a todos.”

Faleceu o ex-governador do Espírito Santo, Max Mauro. Max foi também prefeito de Vila Velha e deixa um legado de dedicação ao nosso estado. Meu abraço afetuoso aos familiares e amigos. Que Deus console a todos. — Helder Salomão (@heldersalomao) November 14, 2024

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) lembrou que Max Mauro marcou profundamente o desenvolvimento do Estado. Ele manifestou profundos sentimentos e solidariedade a Max Filho e a todos os familiares. “Que Deus possa confortá-los e ampará-los nesse momento de tanta dor.”

Post de Amaro Neto sobre a morte de Max Mauro Crédito: Instagram

O deputado federal Gilson Daniel (Podemos) também comentou que recebeu com tristeza a notícia do falecimento de Max Mauro. “Um exemplo de honestidade e amor pelo Espírito Santo. Que Deus o receba em sua glória e dê forças à família.”