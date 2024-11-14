Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto no ES

Amigos relembram liderança política de Max Mauro no ES: ‘Ético e leal’

Gestores que atuaram na administração do ex-governador, entre 1987 e 1991, destacaram a capacidade de gestão do político, falecido nesta quinta-feira (14)

Publicado em 14 de Novembro de 2024 às 11:09

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

14 nov 2024 às 11:09
No seu acervo pessoal, na Prainha de Vila Velha, Max Freitas Mauro, ex-governador do ES, concede entrevista para o especial sobre o Palácio Anchieta, Sede do Governo do ES
Max Mauro esteve à frente do governo do Estado entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira
Ético. Honesto. Leal. Defensor da democracia. Essas foram algumas palavras usadas por amigos para relembrar a trajetória política do ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, falecido na madrugada desta quinta-feira (14) em decorrência de insuficiência renal, após 60 dias internado em um hospital de Vitória, em tratamento de uma pneumonia.
Gestores que atuaram na administração de Max Mauro, entre 1987 e 1991, destacaram como era o dia a dia de trabalho com o político. Segundo José Eugênio Vieira, que esteve à frente das pastas de Administração, de Recursos Humanos e de Educação e Cultura no período, o legado deixado é de um sistema de trabalho eficiente e focado na eliminação da burocracia.
“Max, apesar de ranzinza, era um camarada muito fiel e leal a cada coisa que ele pensava. Era um facilitador de processos, que gostava de conversar bastante para tomar decisões austeras sempre em busca de muito trabalho e de pouca burocracia”, lembra José Eugênio.
Doutor em Ciência Florestal e ambientalista Luiz Fernando Schettino destacou a capacidade de gestão e a empatia de Max Mauro.
“Tenho muito orgulho de ter convivido com um grande ser humano que foi Max. Ele teve um papel muito importante para o cuidado e a estruturação da área florestal do Espírito Santo, atuando de forma ilibada e honesta em variadas esferas”, pontua Schettino. 
Para o ambientalista, Max também foi um administrador que se tornou referência para gestores municipais e estaduais.
"Ele uniu os contrários, de esquerda e direita, e deu ao Espírito Santo um equilíbrio político que resultou em anos de bons governadores e de prosperidade para o Estado"
Luiz Fernando Schettino - Doutor em Ciência Florestal e ambientalista

Veja Também

Políticos prestam homenagens e destacam legado de Max Mauro para o ES

Para o economista Orlando Caliman, que atuou como diretor de Planejamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) durante a gestão de Max Mauro, a postura política do ex-governador também se baseou na atenção especial com as classes menos favorecidas da população.
“Max fez um governo muito limpo e voltado para ética, sempre muito sério com sua vida política, sendo um defensor convicto da democracia e atento às classes menos favorecidas. Acho que isso marcou o governo dele, que mostra ao mundo como ainda precisamos de pessoas como ele foi”, comenta Orlando.
O velório de Max Mauro será realizado das 15h desta quinta-feira (14) até as 12 horas de sexta-feira (15), no plenário Dirceu Cardoso da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), em Vitória. O enterro está marcado para sexta (15), às 15 horas, no Cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, em Vila Velha.

LEIA MAIS SOBRE O FALECIMENTO DO EX-GOVERNADOR MAX MAURO

Pazolini decreta luto em Vitória pela morte de Max Mauro: 'Marcou a história do ES'

Ricardo Ferraço lamenta morte de Max Mauro: 'Deixa legado de muita honradez'

Arnaldinho lamenta morte de Max Mauro e decreta luto de três dias em Vila Velha

Casagrande lamenta morte de Max Mauro: "Deixa um grande legado de realizações"

Max Mauro, o homem que honrou a política, amou o povo e enfrentou as elites

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo max mauro Política Governo do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados