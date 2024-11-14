Amigos relembram liderança política de Max Mauro no ES: ‘Ético e leal’

Max Mauro esteve à frente do governo do Estado entre 1987 e 1991 Crédito: Fernando Madeira

Ético. Honesto. Leal. Defensor da democracia. Essas foram algumas palavras usadas por amigos para relembrar a trajetória política do ex-governador do Espírito Santo Max Mauro, falecido na madrugada desta quinta-feira (14) em decorrência de insuficiência renal, após 60 dias internado em um hospital de Vitória, em tratamento de uma pneumonia.

Gestores que atuaram na administração de Max Mauro, entre 1987 e 1991, destacaram como era o dia a dia de trabalho com o político. Segundo José Eugênio Vieira, que esteve à frente das pastas de Administração, de Recursos Humanos e de Educação e Cultura no período, o legado deixado é de um sistema de trabalho eficiente e focado na eliminação da burocracia.

“Max, apesar de ranzinza, era um camarada muito fiel e leal a cada coisa que ele pensava. Era um facilitador de processos, que gostava de conversar bastante para tomar decisões austeras sempre em busca de muito trabalho e de pouca burocracia”, lembra José Eugênio.

Doutor em Ciência Florestal e ambientalista Luiz Fernando Schettino destacou a capacidade de gestão e a empatia de Max Mauro.

“Tenho muito orgulho de ter convivido com um grande ser humano que foi Max. Ele teve um papel muito importante para o cuidado e a estruturação da área florestal do Espírito Santo, atuando de forma ilibada e honesta em variadas esferas”, pontua Schettino.

Para o ambientalista, Max também foi um administrador que se tornou referência para gestores municipais e estaduais.

"Ele uniu os contrários, de esquerda e direita, e deu ao Espírito Santo um equilíbrio político que resultou em anos de bons governadores e de prosperidade para o Estado" Luiz Fernando Schettino - Doutor em Ciência Florestal e ambientalista



Para o economista Orlando Caliman, que atuou como diretor de Planejamento do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) durante a gestão de Max Mauro, a postura política do ex-governador também se baseou na atenção especial com as classes menos favorecidas da população.

“Max fez um governo muito limpo e voltado para ética, sempre muito sério com sua vida política, sendo um defensor convicto da democracia e atento às classes menos favorecidas. Acho que isso marcou o governo dele, que mostra ao mundo como ainda precisamos de pessoas como ele foi”, comenta Orlando.