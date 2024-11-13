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Opinião da Gazeta

CLT no serviço público: antes tarde do que nunca

Nada vai mudar para os servidores que já integram a carreira pública, que continuam com estabilidade. Tampouco a estabilidade deixa de existir nas próximas seleções. O que muda é a capacidade de decidir pelo modelo de contratação mais apropriado

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 18:09

Públicado em 

13 nov 2024 às 18:09

Colunista

Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF)
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Dorivan Marinho/SCO/STF
Foi durante uma reforma administrativa realizada no governo Fernando Henrique Cardoso, em 1998, que uma emenda constitucional flexibilizou o modelo de admissão no serviço público, abrindo a possibilidade de contratações pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Mas, com a judicialização do tema no ano 2000, somente agora, em 2024,  o Supremo Tribunal Federal (STF) validou, por maioria, a mudança. 
Demorou, mas aconteceu. O fim  da obrigatoriedade do Regime Jurídico Único (RJU), estabelecido pela Constituição de 1988, embora tardio, é uma guinada importante para dar início à modernização do serviço público, com  União, estados e municípios passando a adotar a gestão de pessoal de acordo com as próprias demandas e capacidades financeiras. Essa autonomia fortalece a administração pública.
Nada vai mudar para os servidores que já integram a carreira pública, que continuam com estabilidade. Tampouco a estabilidade deixa de existir nas próximas seleções. O que muda é a capacidade de decidir pelo modelo de contratação mais apropriado. Possivelmente, o aspecto mais positivo desta mudança seja dar início a um processo de definição mais efetiva sobre as carreiras de Estado, nas quais a estabilidade deve ser obrigatoriamente mantida. 
É um passo importante para uma reforma estrutural, com foco na qualidade da gestão pública. Há muito a ser feito, em todas as esferas, para garantir mais eficiência no serviço público e, consequente, entregas mais consistentes à população.
É uma decisão com efeitos no futuro, e é justamente por isso que tanto se lamenta que tenha demorado a se efetivar. Em quase três décadas, os avanços da gestão pública já poderiam ter sido consolidados.  Falamos disso na semana passada neste espaço e vale repetir: o tempo parece nunca estar a favor do Brasil.

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