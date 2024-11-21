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Opinião da Gazeta

Porto Central: após mais de uma década, obras precisam contar nova história

Data do início das obras daquele que vai ser um dos maiores terminais portuários da América Latina, localizado em Presidente Kennedy, vai ser anunciada em 2 de dezembro

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 18:56

Públicado em 

21 nov 2024 às 18:56

Colunista

Porto
Perspectiva do Porto Central, em Presidente Kennedy Crédito: Porto Central/Divulgação
O anúncio, em 2012, da construção do Porto Central em Presidente Kennedy sacudiu o Espírito Santo. Afinal, estava-se diante de uma obra grandiosa —  com uma retroárea de cerca de 10 milhões de metros quadrados e capacidade para receber os maiores navios do mundo, com mais de 20 metros de calado — com capacidade de gerar empregos e ser a base de uma cadeia produtiva efervescente no Sul do Estado, não somente na operação de petróleo, mas também grãos, contêineres, estaleiros e descomissionamento de plataformas de petróleo.
Naquela ocasião, a expectativa era de que o porto-indústria privado fosse inaugurado em 2015. A realidade: chegamos a 2024 e ele nem sequer saiu do papel. Somente no ano passado, em maio, foi assinada a licença de instalação do complexo portuário.
O ano está chegando ao fim, contudo, com esperadas boas notícias. A data do início das obras deve ser anunciada em 2 de dezembro, e a previsão é de que o novo complexo portuário receba o primeiro navio em 2028. Mais quatro anos pela frente que, espera-se, contem uma nova história sobre esse empreendimento tão aguardado. 
Para a infraestrutura portuária capixaba,  será um marco importante. O Porto Central terá posição privilegiada, perto dos grandes centros produtores de petróleo no país, estrategicamente aberto para Estados Unidos e Europa. A capacidade competitiva do setor portuário capixaba dará um salto. 
Principalmente quando uma ferrovia chegar até o porto, um projeto tão aguardado quanto o próprio Porto Central: a EF-118 que vai ligar a Grande Vitoria ao Rio de Janeiro. É assim que um novo ecossistema industrial vai se consolidar em Presidente Kennedy. Mas, para tanto, as obras precisam deslanchar.

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