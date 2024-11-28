Novo acordo traz avanços para obras da BR 101 acelerarem no ES

Entre o ideal da duplicação completa e o que foi de fato realizado, a distância ficou enorme. É o tipo de situação que não pode se repetir a partir da repactuação do acordo. Para isso, o caminho é marcar em cima o futuro administrador da rodovia, que só será definido após um leilão na B3 (a bolsa de valores de São Paulo), previsto para abril ou maio do ano que vem. A promessa feita pela secretária Nacional de Transporte Rodoviário, do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, é que, durante o período de transição do novo contrato de concessão, o acompanhamento acontecerá de forma trimestral e será feito também por um verificador independente.