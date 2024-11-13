Mãe de 2 meninos e morta pelo companheiro, Gislane queria voltar a estudar

Voltar aos estudos para ter um bom emprego, a casa própria e cuidar dos filhos. Esses eram os sonhos da cuidadora Gislane Pereira Barros, de 29 anos. Mãe de dois meninos, de 3 e 7 anos, recentemente havia conseguido um trabalho e tinha a expectativa de crescer nele. Esses planos, no entanto, foram interrompidos, após ela ter sido morta pelo companheiro dentro de casa com golpes de faca no bairro Ângelo Depolo, em Montanha, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (9).
Irmã da vítima, a secretária de escola Isabel Pereira Barros Viana, de 27 anos, contou que Gislane queria que a família tivesse uma vida melhor, depois de várias dificuldades enfrentadas, e não dependesse mais de aluguel. A cuidadora morava com a mãe na casa onde aconteceu o crime.
“Ela estudou até o segundo ano do ensino médio e agora estava disposta a entrar no EJA (Educação de Jovens e Adultos). Eu a incentivava a voltar a estudar e depois tentar algum concurso, processo seletivo ou um emprego com carteira assinada para ter uma renda melhor. A Gi queria dar uma vida melhor para a família, ter uma casa própria. Ela me falava: ‘Bel, é muito difícil morar de aluguel’”, relata Isabel.
Gislane recebia o benefício do Bolsa Família e, há cerca de dois meses, começou a trabalhar como cuidadora de idosos. Era o pontapé inicial para as realizações que ela pretendia alcançar.
Segundo Isabel, Gislane estava feliz porque iria passar o Natal com a família neste ano, depois de muito tempo sem poder estar com os parentes na data especial. Em um grupo de aplicativo de mensagens, elas já estavam planejando como seria a ceia natalina.
“Temos um grupo na família e tínhamos falado como seria o Natal neste ano. A gente nunca passava o Natal juntos e ela estava muito feliz”, conta a irmã.
A família está muito abalada e espera por Justiça. A esperança agora é ver os filhos da cuidadora crescerem e se desenvolverem junto dos avós. “É muito triste. Só Deus sabe o que estamos passando. Queremos Justiça, que ele fique preso por muito tempo. Graças a Deus, ela deixou as sementinhas dela para nós cuidarmos”, relatou a secretária.
Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, de 41 anos, foi preso em flagrante pelo crime no distrito de Vinhático, em Montanha, após tentar fugir da polícia em uma bicicleta. Ele teve a prisão mantida após audiência de custódia.
Gislane e Sérgio mantiveram um relacionamento por cerca de 10 anos e tiveram os meninos de 7 e 3 anos. A cuidadora sofreu episódios de agressões do companheiro. Ela tentou se separar e ficou distante do homem por alguns meses, após o companheiro demonstrar agressividade e fazer ameaças inclusive à família dela. Mas ele voltou depois prometendo ser um homem melhor.