Mãe de 2 meninos e morta pelo companheiro, Gislane queria voltar a estudar

Gislane havia conseguido um emprego e tinha a expectativa de crescer nele Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Irmã da vítima, a secretária de escola Isabel Pereira Barros Viana, de 27 anos, contou que Gislane queria que a família tivesse uma vida melhor, depois de várias dificuldades enfrentadas, e não dependesse mais de aluguel. A cuidadora morava com a mãe na casa onde aconteceu o crime.

“Ela estudou até o segundo ano do ensino médio e agora estava disposta a entrar no EJA (Educação de Jovens e Adultos). Eu a incentivava a voltar a estudar e depois tentar algum concurso, processo seletivo ou um emprego com carteira assinada para ter uma renda melhor. A Gi queria dar uma vida melhor para a família, ter uma casa própria. Ela me falava: ‘Bel, é muito difícil morar de aluguel’”, relata Isabel.

Gislane recebia o benefício do Bolsa Família e, há cerca de dois meses, começou a trabalhar como cuidadora de idosos. Era o pontapé inicial para as realizações que ela pretendia alcançar.

Segundo Isabel, Gislane estava feliz porque iria passar o Natal com a família neste ano, depois de muito tempo sem poder estar com os parentes na data especial. Em um grupo de aplicativo de mensagens, elas já estavam planejando como seria a ceia natalina.

“Temos um grupo na família e tínhamos falado como seria o Natal neste ano. A gente nunca passava o Natal juntos e ela estava muito feliz”, conta a irmã.

A família está muito abalada e espera por Justiça. A esperança agora é ver os filhos da cuidadora crescerem e se desenvolverem junto dos avós. “É muito triste. Só Deus sabe o que estamos passando. Queremos Justiça, que ele fique preso por muito tempo. Graças a Deus, ela deixou as sementinhas dela para nós cuidarmos”, relatou a secretária.

Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, de 41 anos, foi preso em flagrante pelo crime no distrito de Vinhático, em Montanha, após tentar fugir da polícia em uma bicicleta. Ele teve a prisão mantida após audiência de custódia