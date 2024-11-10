Mulher é morta com facadas nas costas e pescoço e companheiro é preso em Montanha

Gislane tentava se separar de Ricardo Carvalhães dos Santos, mas ele nunca aceitou encerrar o relacionamento Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher identificada como Gislane Barros foi morta a facadas pelo companheiro após uma discussão, dentro da própria casa, no bairro Ângelo Depolo, em Montanha, Norte do Espírito Santo, na noite de sábado (9). O suspeito foi identificado como Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, de 41 anos. Após o crime, ele fugiu de bicicleta do local, mas foi localizado e preso no distrito de Vinhático, também em Montanha.

Segundo a Polícia Militar, o padrasto da vítima presenciou o crime. Ele relatou aos policiais que estava em casa quando Sérgio e Gislane chegaram discutindo. Em determinado momento, Sérgio deu um soco no rosto da mulher e correu para a cozinha, dizendo que ia buscar uma faca para matá-la. Nesse instante, o padrasto fechou a porta, mas não possuía tranca. Sérgio conseguiu forçar a entrada e, com a faca em mãos, golpeou Gislane nas costas e, em seguida, um golpe fatal no pescoço, o que a fez sangrar até morrer.

O padrasto ainda contou que a vítima tentava se separar de Sérgio, mas ele sempre ameaçava matar não apenas ela como toda a família. Gislane temia Sérgio, pois ele já possuía antecedentes por homicídio e, constantemente, se vangloriava, dizendo que já havia matado antes e que faria novamente, sorrindo.