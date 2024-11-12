Homem que confessou ter matado mulher a facadas em Montanha seguirá preso

Gislane Barros, de 29 anos, em sua última foto registrada no sábado (9); e Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, de 41 anos, assassino confesso Crédito: Montagem A Gazeta

Na decisão obtida por A Gazeta, o juiz Vinicius Dona de Souza argumenta que a prisão do suspeito serve sobretudo "para a garantia da ordem pública, visto que o auto de prisão em flagrante delito indica a periculosidade concreta de sua conduta, considerando os fatos extremamente graves, bem como o histórico criminal do autuado. Além disso, a prisão preventiva, prestará para coibir a reiteração delitiva e assegurar a instrução penal", assinala o magistrado.

Na audiência de custódia, o promotor de Justiça João Emmanoel Gagno Júnior – representando o Ministério Público (MPES) – pediu a conversão da prisão em flagrante em preventiva. A defesa do suspeito ficou a cargo da Defensoria Pública (DPES), representada pelo advogado Bruno Augusto Fernandes, pediu a concessão de liberdade provisória, "sem fiança e com a aplicação de medidas cautelares", cita o Termo de Audiência de Custódia.

O juiz atendeu ao MP e manteve a prisão de Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, mas determinou que a Corregedoria da Polícia Penal apure eventuais agressões sofridas pelo autuado dentro da unidade prisional, e orientou a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), responsável pela administração do sistema penitenciário capixaba, para que" havendo vagas, providencie a transferência do autuado para outra unidade prisional, considerando as alegações de violência, prestadas em audiência de custódia".

A cronologia do crime

Sábado, 9 de novembro. Às 21h27, a Polícia Militar é acionada após o relato de que uma mulher havia sido morta, no bairro Ângelo Depolo, em Montanha. Ao chegarem no local, os policiais encontram uma equipe do Samu/192, que confirma que Gislane Barros, 29 anos, já estava morta ferida a facadas.





O padrasto de Gislane, Romildo Effgen, testemunhou o crime. Ele contou aos policiais que Gislane e o companheiro estavam em uma festa e chegaram em casa discutindo. O suspeito, Sérgio Ricardo Carvalhães dos Santos, atacou a esposa com o soco no rosto e correu para a cozinha dizendo que iria buscar uma faca para matá-la.





Diante da situação, o padrasto de Gislane fechou a porta, mas ela não tinha tranca. O agressor forçou a entrada, e com a faca em mãos, golpeou Gislane nas costas e no pescoço, o que a fez sangrar até morrer.





Sérgio Ricardo foge do local em uma bicicleta. A Polícia Militar emite um alerta fazendo com que as viaturas iniciassem buscas pelo criminoso. Um investigador da Polícia Civil conseguiu a informação de que o suspeito estava no distrito de Vinhático, no interior de Montanha. Uma equipe da Força Tática - Polícia Militar- foi ao local, abordou, e prendeu o suspeito. O homem de 41 anos disse aos policiais no ato da prisão que havia jogado a faca usada no crime fora e confessou o crime.





O suspeito é levado à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde acabou autuado pelo crime hediondo (gravíssimo) de feminicídio.

Relacionamento conturbado

O padrasto de Gislane, Romildo Effgen, contou aos policiais militares que a mulher tentava se separar de Sérgio, mas ele ameaçava matar ela e toda a família. "Gislane temia Sérgio de forma inimaginável, pois ele já possuía antecedentes por homicídio, dizendo que já havia matado antes e que o faria novamente, sorrindo", descreve o relato do padrasto da vítima no boletim de ocorrência obtido por A Gazeta.

O padrasto da vítima cita ainda, conforme consta no documento, que Sérgio afirmava com frequência, que a prisão seria um descanso e que ele não temia nem a Justiça e nem a polícia. Os policiais assinam a ocorrência detalhando que Sérgio Ricardo confessou o feminicídio de forma fria, tranquila e serena, "sem demonstrar arrependimento pela morte da esposa que sangrou até morrer".

O casal tinha dois filhos, um de 3 e outro de 7 anos.

Chantagem

A repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte, apurou que, em um dos casos mais recentes, Gislane havia terminado o relacionamento abusivo com Sérgio Ricardo. O suspeito levou o filho de 7 anos para a cidade de Serra, na Grande Vitória, para a casa da avó paterna, para forçar Gislane a retomar o relacionamento, usando o filho como forma de pressão.

Gislane reatou acreditando que o suspeito traria o filho dela de volta, e acreditando na mudança de comportamento do companheiro.

A dor da família

A mãe de Gislane conversou com a TV Gazeta. Disse que a filha era agredida pelo marido, em um relacionamento marcado por discussão e ameaças. E deu um conselho para todas as mulheres, apelando que não ocorra o que o aconteceu com a filha dela.

"Tenham coragem, coragem de sair de uma relação dessa" Helaine Barros - Mãe da mulher assassinada

Helaine Barros, e Isabel Barros, mãe e irmã de Gislane, assassinada no dia 9 de novembro Crédito: TV Gazeta

Isabel Barros, irmã de Gislane, disse que recebeu a informação de que antes do crime, a irmã e o assassino estavam em uma festa, onde o homem havia agredido Gislane.

"Me informaram que ele havia batido nela lá, ele deu uma cabeçada nela, por ciúmes, pois era possessivo " Isabel Barros - Irmã de Gislane, assassinada em 9 de novembro de 2024

Gilmar da Costa, pai de Gislane pede justiça.

Gilmar da Costa, pai de Gislane, assassinada pelo marido no sábado (9) Crédito: TV Gazeta