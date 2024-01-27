Feminicídios: a urgência de uma mudança cultural

Com a rapidez e eficiência que tem sido peculiar às polícias do Espírito Santo, o suspeito do crime foi identificado poucos dias depois do feminicídio . Cleílton Santana dos Santos, de 27 anos, foi preso em razão dos fortes indícios contra ele existentes.

A história de Iris e Cleílton, infelizmente, tem se repetido com bastante frequência Brasil afora . Relacionamentos abusivos que terminam com o assassinato da mulher têm sido uma constante nas páginas policiais. Pelas características do crime, que na maior parte das vezes implica em reiterados atos de violência praticados entre quatro paredes, a atuação preventiva da polícia é bastante dificultada (notadamente, quando não há comunicação por parte da vítima).

No que tange ao número de feminicídios, no entanto, não houve redução. Foram 35 mulheres assassinadas em 2022 e o mesmo número em 2023 . Para que o leitor compreenda é importante deixar claro que só se considera feminicídio (e não apenas um assassinato de mulher) o crime praticado em razão da condição de sexo feminino, em situação de violência doméstica ou familiar ou com menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O hercúleo desafio de proteger as mulheres brasileiras precisa ser compartilhado por toda a sociedade. O trabalho realizado pelas polícias e pelo sistema de justiça criminal é imprescindível, mas precisa ser acompanhado de um intenso e maciço engajamento social. Obviamente, pesquisas científicas mais aprofundadas são muito bem-vindas, mas um olhar rápido e superficial no perfil dos assassinos já permite algumas conclusões.

No dia 17/05/2023, o estudante de Direito Mateus Stein, de 24 anos, foi preso por ser o suspeito de matar sua namorada, Ana Carolina Rocha Kurth, com mais de 40 facadas, em Vitória. O relacionamento, a exemplo do que ocorreu com Iris, teria sido marcado por violência e abusos.

Em novembro de 2023, Fabrício Gomes da Silva Junior, de 25 anos, asfixiou até a morte sua namorada, Thalita Vitória Pereira Barbosa da Silva, de 20 anos, em Colatina. Após o feminicídio, Fabrício escondeu o corpo em uma caixa d’água.

Para nos limitarmos a um último exemplo (há inúmeros outros), vou citar o caso do estudante de odontologia, de 22 anos, Nicolas dos Santos Peruzo, que em novembro de 2023 atirou contra sua namorada, Tayná Roberta, de 26 anos. O crime ocorreu em Vila Velha.

Em todos os casos brevemente relatados temos crimes praticados em circunstâncias de privacidade do casal, o que impede ou dificulta a ação antecipada da polícia. Também temos uma coincidência que precisa ser observada para que a sociedade supere o desafio de diminuir a ocorrência desses crimes bárbaros. Homens jovens, muitas vezes de classe média, estão se valendo única e exclusivamente da violência para a resolução de seus problemas e suas questões afetivas.

Íris Rocha de Souza, de 30 anos, enfermeira grávida morta em Alfredo Chaves Crédito: Redes Sociais

Não vou me atrever a apontar as causas desse fenômeno, uma vez que não sou especialista no assunto, mas é possível deduzir que há uma classe de jovens sendo formada sem qualquer resistência às frustrações, que se vale da violência quando se sente afrontada ou rejeitada e, pior, que se acha superior e/ou proprietária de suas mulheres. Isso precisa mudar! Passou da hora de darmos um basta nesse cenário!