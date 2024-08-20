Mulheres são vítimas de violência e os índices são crescentes no ES Crédito: krakenimages.com/Freepik

O mês de agosto é marcado pelo debate e pela promoção de políticas de proteção à mulher, impulsionados pela promulgação da Lei Maria da Penha, que completou 18 anos no dia 7 de agosto . E um dos serviços de apoio às vítimas é o Ligue 180, linha telefônica destinada ao atendimento de mulheres em situação de violência, que recebeu, de janeiro a julho deste ano, 84,3 mil denúncias — um aumento de quase 34% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Somente o Espírito Santo foi responsável por 1.939 dessas denúncias, um crescimento de 66,58% em relação aos sete primeiros meses de 2023 — quando houve 1.164 registros.

Dentre as denúncias registradas, 1.218 foram feitas pela própria vítima, enquanto 719 foram realizadas por terceiros. A residência da vítima continua sendo o local onde a maior parte dos casos de violência é reportada. No Espírito Santo, 869 denúncias ocorreram nesse contexto.

O maior número de denúncias refere-se à violência contra mulheres na faixa etária entre 45 e 49 anos, com 363 casos registrados. Mulheres negras são as vítimas mais comuns , somando 1.170 casos entre pretas e pardas. Companheiros ou ex-companheiros são os responsáveis pela maioria dos atos violentos, totalizando 675 casos.

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A Região Sudeste é a área do Brasil que recebe a maior quantidade de ligações, superando todas as demais do país. Até julho, o Ligue 180 contabilizou 121,2 mil chamadas provenientes dos quatro Estados dessa região. Comparativamente, as outras áreas do Brasil, quando somadas, registraram pouco mais de 129 mil chamadas para a Central.

Your browser does not support the audio element. Disque 180 aumenta registros de denúncias de violência contra a mulher no ES

Desse total de ligações, quase 85 mil foram denúncias, sendo 44,1 mil no Sudeste — e 44,7 mil registros de violações dos direitos das mulheres. Em relação a 2023, houve um crescimento de 36,7% nas denúncias e de 37,2% nas violações dos direitos das mulheres no Sudeste, apesar de uma redução no número total de chamadas registradas. De janeiro a julho do ano passado, foram 155,1 mil ligações.

Em 2024, o Nordeste registrou 65,8 mil ligações, seguido pelas regiões Sul (23.168), Centro-Oeste (22.328) e Norte (17.694). Em 602 ligações feitas ao Ligue 180, o estado de origem não foi identificado.

Neste mês, o governo federal anunciou uma nova fase da reestruturação do Ligue 180, que agora funcionará de forma completamente independente da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Segundo o Ministério das Mulheres, essa mudança reafirma o Ligue 180 como um serviço de utilidade pública essencial no combate à violência contra as mulheres.

As denúncias indicam que os homens são os principais responsáveis pelos atos de violência em 68,6% dos casos. No entanto, em 2024, também houve casos em que mulheres cometeram violência contra outras mulheres, representando 20,4% dos registros. Em relação às violações ocorridas em 2023, 72,4% das denúncias apontavam para suspeitos do gênero masculino, enquanto 18,7% envolviam suspeitos do gênero feminino.