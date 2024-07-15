ES cria ferramenta para monitorar violência contra a mulher

Painel de Monitoramento da Violência Contra Mulher Crédito: Divulgação: Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SESP)

Diariamente vemos as mais diversas formas de violência contra a mulher e o que é veiculado representam uma parcela pequena em relação ao total de casos que acontecem no Espírito Santo. Para criar ações de combate às diversas formas de agressões ao público feminino e aumentar o nível de transparência dos dados, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou a criação do Painel de Crimes Contra a Mulher , ferramenta que reúne dados das principais ocorrências registradas em território capixaba.

O recurso vai permitir a criação de medidas mais eficientes por meio da análise do perfil das mulheres por região, município, idade, cor da pele, local da violência e outros fatores.

O painel é interativo e permite analisar os crimes de feminicídio, homicídios de mulheres, atualizados todos os dias. Já as estatísticas dos crimes de violência doméstica, ameaça, perseguição, descumprimento de medida protetiva, estupro e lesão corporal e tentativa de feminicídio são renovadas mensalmente.

A gerente de Proteção à Mulher da Sesp e delegada, Michelle Meira, explica que, apesar de haver uma evolução na conquista de direitos da mulher, ainda existe muita dificuldade na redução da violência de gênero. Ela ressalta a importância da ferramenta no enfrentamento à violência.

"Quando a gente tem conhecimento das mulheres que estão sendo vítimas e do perfil delas, podemos trabalhar mais as políticas públicas voltadas para esse tema" Michelle Meira - A gerente de Proteção à Mulher da Sesp e delegada

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas reforça a importância de uma plataforma como essa para auxiliar a gestão e mapear os crimes que mais acometem as mulheres, além de servir como fonte para pesquisas e para a imprensa.

"É uma ferramenta que trás luz a um problema sério e muito particular do Espírito Santo que é a violência contra a mulher" Eugênio Ricas - Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

O secretário completa, dizendo que essa é uma questão cultural que precisa passar por uma mudança em toda a sociedade capixaba. "Nosso Estado ainda tem essa questão da cultura do machismo, de um volume grande de violência doméstica cometida contra mulheres, fora os outros crimes, como questões de atentado sexual, perseguição. Com esse painel de monitoramento, o principal objetivo é dar transparência ao que realmente acontece e até mesmo auxiliar outras instituições que precisam entrar nessa briga com a gente. A violência contra a mulher não se resolve só com ações da segurança. É preciso ampliar muito mais a visão para esse tema, como já temos feito", afirma Ricas.

A ferramenta está disponível na aba de estatísticas do portal on-line da Secretaria e pode ser acessado pelo link sesp.es.gov.br/painel-de-violencia-mulher