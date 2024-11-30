Espírito Santo adere pacto nacional de prevenção a feminicídio

O Espírito Santo assinou o acordo para fazer parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios Crédito: Divulgação

O Espírito Santo assinou, na última terça-feira (26), o acordo para fazer parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, em Brasília. O compromisso, firmado por 19 estados no país, visa reduzir os casos de feminicídio no Brasil. Entre as ações que serão aplicadas em solo capixaba estão a capacitação de profissionais da saúde e a ampliação da obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres, segundo a Secretaria Estadual das Mulheres (Sesm).

Além de aderir ao compromisso nacional, o Espírito Santo já conta com Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Entretanto, o projeto passa por atualização para alinhar-se com as diretrizes nacionais até março de 2025, quando será aberto para adesão dos municípios, conforme esclarece a Secretaria das Mulheres.

Entre as ações concretas de prevenção ao feminicídio do plano nacional que serão aplicadas no Estado estão:

Formação de professores: capacitação de educadores com base na Cartilha das Escolas Plurais, para trabalharem temas transversais relacionados à violência contra a mulher em sala de aula.





capacitação de educadores com base na Cartilha das Escolas Plurais, para trabalharem temas transversais relacionados à violência contra a mulher em sala de aula. Notificação compulsória: ampliar e reforçar a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres, não apenas na saúde, mas também na educação e assistência social, conforme previsto na Lei 11.147/2020 e atualizado por uma portaria de 2023.





ampliar e reforçar a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres, não apenas na saúde, mas também na educação e assistência social, conforme previsto na Lei 11.147/2020 e atualizado por uma portaria de 2023. Capacitação de profissionais de saúde: realizada em todos os municípios do estado, para melhorar a detecção, notificação e mapeamento de casos de violência.





realizada em todos os municípios do estado, para melhorar a detecção, notificação e mapeamento de casos de violência. Observatórios e painéis de dados: uso do Observatório das Mulheres e do Painel de Violência da Secretaria de Segurança Pública (SESP) para monitorar e entender a dinâmica da violência contra a mulher.





uso do Observatório das Mulheres e do Painel de Violência da Secretaria de Segurança Pública (SESP) para monitorar e entender a dinâmica da violência contra a mulher. Campanhas educativas: ações contínuas de conscientização e prevenção.





ações contínuas de conscientização e prevenção. Integração entre setores: atuação transversal que envolve saúde, educação, esporte e cultura.

A assinatura do pacto nacional

A assinatura do acordo ocorreu na terça-feira (26), durante o Encontro com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres, realizado na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Brasília. O evento contou com a participação gestoras de todo o país e da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.

Gerente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria das Mulheres do Espírito Santo, Fabiana Malheiros, assina Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ao lado da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Crédito: Secretaria Estadual das Mulheres (Sesm)

A gerente de enfrentamento à violência contra as mulheres do Estado, Fabiana Malheiros, participou do evento representando o Espírito Santo e ressaltou a importância da participação capixaba nesse movimento, que visa fortalecer a articulação de políticas públicas e salvar vidas. "A assinatura desse pacto reafirma nosso compromisso em enfrentar a violência de gênero de forma coordenada e eficaz. O Espírito Santo tem avançado com ações importantes, e o nosso Plano Estadual será aprimorado para manter a garantia de proteção e dignidade para as mulheres", destacou.

Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios conta com 73 ações governamentais intersetoriais, que abordam a perspectiva de gênero e suas interseccionalidades, além de buscar a prevenção de todas as formas de violência e discriminação contra mulheres e meninas.