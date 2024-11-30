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Luta contra violência

Espírito Santo adere pacto nacional de prevenção a feminicídio

Entre as ações que serão aplicadas em solo capixaba estão a capacitação de profissionais da saúde e a ampliação da obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 19:17

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

30 nov 2024 às 19:17
O Espírito Santo assinou o acordo para fazer parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios.
O Espírito Santo assinou o acordo para fazer parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios Crédito: Divulgação
O Espírito Santo assinou, na última terça-feira (26), o acordo para fazer parte do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, em Brasília. O compromisso, firmado por 19 estados no país, visa reduzir os casos de feminicídio no Brasil. Entre as ações que serão aplicadas em solo capixaba estão a capacitação de profissionais da saúde e a ampliação da obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres, segundo a Secretaria Estadual das Mulheres (Sesm).
Além de aderir ao compromisso nacional, o Espírito Santo já conta com Pacto Estadual pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Entretanto, o projeto passa por atualização para alinhar-se com as diretrizes nacionais até março de 2025, quando será aberto para adesão dos municípios, conforme esclarece a Secretaria das Mulheres.

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Entre as ações concretas de prevenção ao feminicídio do plano nacional que serão aplicadas no Estado estão:
  • Formação de professores: capacitação de educadores com base na Cartilha das Escolas Plurais, para trabalharem temas transversais relacionados à violência contra a mulher em sala de aula.

  • Notificação compulsória: ampliar e reforçar a obrigatoriedade de notificação de casos de violência contra mulheres, não apenas na saúde, mas também na educação e assistência social, conforme previsto na Lei 11.147/2020 e atualizado por uma portaria de 2023.

  • Capacitação de profissionais de saúde: realizada em todos os municípios do estado, para melhorar a detecção, notificação e mapeamento de casos de violência.

  • Observatórios e painéis de dados: uso do Observatório das Mulheres e do Painel de Violência da Secretaria de Segurança Pública (SESP) para monitorar e entender a dinâmica da violência contra a mulher.

  • Campanhas educativas: ações contínuas de conscientização e prevenção.

  • Integração entre setores: atuação transversal que envolve saúde, educação, esporte e cultura.

A assinatura do pacto nacional 

A assinatura do acordo ocorreu na terça-feira (26), durante o Encontro com Gestoras Estaduais de Políticas para as Mulheres, realizado na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em Brasília. O evento contou com a participação gestoras de todo o país e da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. 
Gerente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria das Mulheres do Espírito Santo, Fabiana Malheiros, assina Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ao lado da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.
Gerente de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Secretaria das Mulheres do Espírito Santo, Fabiana Malheiros, assina Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, ao lado da Ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Crédito: Secretaria Estadual das Mulheres (Sesm)
A gerente de enfrentamento à violência contra as mulheres do Estado, Fabiana Malheiros, participou do evento representando o Espírito Santo e ressaltou a importância da participação capixaba nesse movimento, que visa fortalecer a articulação de políticas públicas e salvar vidas. "A assinatura desse pacto reafirma nosso compromisso em enfrentar a violência de gênero de forma coordenada e eficaz. O Espírito Santo tem avançado com ações importantes, e o nosso Plano Estadual será aprimorado para manter a garantia de proteção e dignidade para as mulheres", destacou.

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Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios conta com 73 ações governamentais intersetoriais, que abordam a perspectiva de gênero e suas interseccionalidades, além de buscar a prevenção de todas as formas de violência e discriminação contra mulheres e meninas.
O encontro também foi marcado por discussões sobre o orçamento e financiamento de políticas públicas para as mulheres. As gestoras estaduais receberam o Manual de Orientações para Emendas Parlamentares 2025, elaborado pelo Ministério das Mulheres, com diretrizes para a destinação de recursos em programas essenciais como a Casa da Mulher Brasileira e o Ligue 180.

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