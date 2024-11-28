Espírito Santo já registrou 35 vítimas de feminicídio em 2024, mesmo número de todo o ano de 2023 Crédito: Freepik

Dos 32 feminicídios registrados até outubro — os dados são consolidados após o encerramento do mês —, 22 ocorreram em residências. Isso corresponde a quase 70% dos casos. A maioria foi cometida pelos companheiros das vítimas (mais detalhes abaixo).

Somente no mês de dezembro de 2023, ocorreram quatro feminicídios no Estado. Já no último mês de 2022 — ano em que o Estado também registrou 35 casos —, foram cinco.

Portanto, caso ocorra mais um feminicídio em dezembro deste ano, o ano de 2024 vai ultrapassar o número de registros dos anos anteriores e se tornar um dos anos com mais casos da série histórica — os dados começaram a ser coletados e disponibilizados no Painel de Monitoramento da Violência Contra a Mulher da Sesp em 2017, ano com maior número de vítimas desde então.

Your browser does not support the audio element. Número de feminicídios no ES em 2024 já é o mesmo de 2023

De acordo com a secretaria, os registros de feminicídio no Espírito Santo ano a ano são:

2017: 42

2018: 34

2019: 34

2020: 26

2021: 39

2022: 35

2023: 35

2024: 35 (até o momento)

De acordo com a advogada criminalista e professora de Direito Carla Magnago, a crescente dos números “é inegável” e pode ser explicada, em parte, porque “as medidas de enfrentamento que foram tomadas não atacam o problema da violência contra a mulher na sua base, na raiz. São medidas que, pelo contrário, atacam o problema na ponta, são consequenciais”.

"O problema em si é um problema cultural de violência contra a mulher, é um problema sociopolítico que deve ser enfrentado, mas ele não está sendo encarado e enfrentado dessa forma" Carla Magnago - Advogada criminalista e professora de Direito

Para Magnago, o Estado age tardiamente e não pensa em medidas que antecedem a punição. Segundo ela, essa falta de assistência e prevenção impede a redução dos casos de feminicídios, pois a mulher fica desamparada até o momento em que a violência ocorre de fato.

O caráter consequencial das diligências que visam ao combate à violência de gênero no país também pode ser um dos fatores que contribui para a ocorrência de casos no âmbito familiar e doméstico.

Considerando a relação do autor do crime com a vítima, é possível perceber que na maior parte dos casos o autor do feminicídio está, de fato, convivendo com a mulher. Dos 35 feminicídios registrados até o momento no Estado, 21 foram cometidos pelos companheiros atuais das mulheres assassinadas. Confira na tabela abaixo:

Como explica Magnago, quando o feminicídio ocorre e o criminoso é punido, há lacunas pelo caminho que deveriam ter sido preenchidas com políticas públicas preventivas. “Uma mulher foi morta, agredida, daí o Estado processa esse criminoso e prende, condena. Mas é tarde demais”.

"É preciso intervir muito antes de a mulher chegar a ser ameaçada, agredida, morta" Carla Magnago - Advogada criminalista e professora de Direito