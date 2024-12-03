Enfermeira é agredida pelo companheiro na frente dos filhos em Vitória

Uma enfermeira de 41 anos foi agredida pelo companheiro dentro do próprio apartamento, na frente dos filhos, na Enseada do Suá, em Vitória . A vítima revelou à polícia que o homem agarrou o pescoço, bateu a cabeça dela na parede e chegou a arrancar uma parte do cabelo da mulher.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima. Os agentes chegaram até o condomínio e o porteiro ligou para o apartamento. Foi o companheiro, de 35 anos, que atendeu o interfone. Ele perguntou se a polícia estava lá e desligou, momento em que os militares subiram até o primeiro andar.

Para os policiais, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com um "agarrão" no pescoço, teve a cabeça jogada na parede e até um pedaço do cabelo arrancado. Ela ainda ficou com marcas roxas em um braço, uma lesão no outro e dores pelo corpo.

A mulher também contou que toda a violência aconteceu na frente dos três filhos dela, que pediam a todo momento para o homem parar. No boletim de ocorrência não havia a idade deles. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.

O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com a enfermeira. Ela contou que o companheiro era possessivo e ciumento. Além disso, tentava controlar a vida financeira e as amizades da mulher.