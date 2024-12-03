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Violência

Enfermeira é agredida pelo companheiro na frente dos filhos em Vitória

Caso aconteceu em um apartamento da Enseada do Suá; mulher teve até pedaço do cabelo arrancado pelo suspeito

Publicado em 03 de Dezembro de 2024 às 09:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2024 às 09:47
Uma enfermeira de 41 anos foi agredida pelo companheiro dentro do próprio apartamento, na frente dos filhos, na Enseada do Suá, em Vitória. A vítima revelou à polícia que o homem agarrou o pescoço, bateu a cabeça dela na parede e chegou a arrancar uma parte do cabelo da mulher. 
Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela vítima. Os agentes chegaram até o condomínio e o porteiro ligou para o apartamento. Foi o companheiro, de 35 anos, que atendeu o interfone. Ele perguntou se a polícia estava lá e desligou, momento em que os militares subiram até o primeiro andar.
Para os policiais, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com um "agarrão" no pescoço, teve a cabeça jogada na parede e  até um pedaço do cabelo arrancado. Ela ainda ficou com marcas roxas em um braço, uma lesão no outro e dores pelo corpo.
A mulher também contou que toda a violência aconteceu na frente dos três filhos dela, que pediam a todo momento para o homem parar. No boletim de ocorrência não havia a idade deles. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória.
O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com a enfermeira. Ela contou que o companheiro era possessivo e ciumento. Além disso, tentava controlar a vida financeira e as amizades da mulher.
Em nota, a Polícia Civil informou que o agressor foi autuado em flagrante por "lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV)". 

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