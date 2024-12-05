Mulher é esfaqueada pelo ex no 1° dia de trabalho em padaria na Serra

TV Gazeta apurou que a vítima, que chegou a tentar fugir do indivíduo. Devido às facadas, ela perdeu muito sangue e está internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. “Não entra na frente que eu furo todo mundo’’. Foi essa a frase dita por um homem que invadiu uma padaria em Nova Almeida, na Serra , e esfaqueou ao menos quatro vezes a ex-companheira de 36 anos, que estava em seu primeiro dia de trabalho no estabelecimento. A reportagem daapurou que a vítima, que chegou a tentar fugir do indivíduo. Devido às facadas, ela perdeu muito sangue e está internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município.

O autor do crime fugiu do local de bicicleta e, segundo a Polícia Militar, não havia sido localizado até a publicação desta matéria. O proprietário da padaria deu apoio à vítima e a levou ao Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia, mas a mulher precisou ser transferida para o hospital.

“Ele passou pelo balcão e ela correndo e ele indo esfaqueando. Ele ameaçou todo mundo: meu filho, esposa, sogra, outros funcionários, meu confeiteiro. Eu peguei o carro da garagem, e meu filho chegou e colocou ela dentro do carro. Ela estava sempre falando: ‘Não deixa eu morrer’”, contou o dono da padaria ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. O homem pediu para não ser identificado.

A mulher precisou ser levada ao Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, após perder muito sangue. Crédito: Divulgação hospital

Ainda conforme o dono da loja de pães, a funcionária perdeu muito sangue, mas está sendo cuidada no hospital. “Graças a Deus ela está viva, passa bem e está lúcida. Os médicos avaliam se ela precisa passar por alguma cirurgia”, informou o patrão da vítima.

Your browser does not support the audio element. Mulher é esfaqueada pelo ex no 1º dia de trabalho em padaria na Serra

Proprietário quer mudar padaria de local

Devido à cena de terror vista dentro da padaria, o dono do estabelecimento pensa em mudar o endereço do estabelecimento. A padaria funciona no bairro há 20 anos, mas o susto fez ele repensar o andamento do negócio.

“Da vontade de desistir após ver uma cena dessa. Minha ficha está caindo somente agora”, desabafou. A Polícia Militar contou que chegou a ir até o endereço do suspeito, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. A corporação destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima.