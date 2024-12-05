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Caso em Baixo Guandu

Mulher denuncia companheiro após ser torturada com choque elétrico no ES

Vítima de 43 anos foi acolhida por uma amiga e pela mãe e procurou uma delegacia para representar criminalmente contra o homem e solicitar medidas protetivas de urgência

Publicado em 05 de Dezembro de 2024 às 16:43

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

05 dez 2024 às 16:43
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu
Delegacia de Polícia de Baixo Guandu Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste
Uma mulher de 43 anos foi torturada com choque de fios elétricos e agredida fisicamente pelo companheiro dela, um homem de 54 anos. O crime ocorreu em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, e a vítima registrou um boletim de ocorrência na delegacia do município, na manhã da última terça-feira (3), relatando as violências que sofreu. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.
No boletim de ocorrência consta que a vítima compareceu à unidade policial acompanhada da mãe e de uma amiga para relatar que o indivíduo lhe deu choque com fios elétricos, tentou estrangulá-la e segurou o braço dela com força, deixando um hematoma. Ela também afirmou que o companheiro iria colocar o fio de energia no ouvido dela, mas desistiu quando ela disse que não iria mais embora e que ia ficar com ele.
A mulher contou que o homem afirmou que não a deixaria sozinha em casa e que a levaria para onde ele trabalha, mas a deixou em uma loja e foi embora. Com medo, a vítima foi até uma esmalteria pedir socorro e uma amiga a acolheu. Ela foi levada para a casa do pai, na cidade vizinha de Aimorés, em Minas Gerais, onde foi encontrar com a mãe para ambas irem até a delegacia.
Conforme o registro policial, a vítima tem uma medida protetiva contra o companheiro e ele a obrigou a retirar a medida. A mulher também que o indivíduo usa câmera de segurança para vigiá-la. Ela ainda disse que é proibida de sair de casa e se for embora, o homem ameaça matar a mãe dela para se vingar.
Os agentes verificaram que a vítima estava lesionada nas costas, braços e nariz e que ela deseja representar criminalmente contra o companheiro e solicitar medidas protetivas de urgência. 
Polícia Civil informou, em nota, que o fato segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Baixo Guandu. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.
A corporação destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finalizou.

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