É preciso estar preparado desde já para reduzir danos das chuvas no ES

Deslizamento de terra no bairro Joana D'Arc, após chuva volumosa em Vitória Crédito: Vinicius Colini

Para minimizar o efeito das chuvas, é importante investir em obras de drenagem e de novas galerias. Nesse aspecto, Vila Velha, em parceria com o governo do Estado, está aplicando cerca de R$ 1 bilhão em macrodrenagem. Já foram entregues seis das nove estações de bombeamento de águas pluviais previstas. Vitória, por sua vez, anuncia investimentos de cerca de R$ 470 milhões para macrodrenagem na Grande Santo Antônio, Ilha de Santa Maria, no Cruzamento, em Monte Belo, Jucutuquara e Fradinhos, além de melhorias nas estações de bombeamento.

Tais estruturas são fundamentais para agilizar o escoamento da água durante chuvas volumosas. Cabe ainda às prefeituras manter o trabalho constante de limpeza de rios, córregos e bueiros, para mitigar o risco de alagamentos. Serviço que pode ser facilitado com a colaboração dos moradores, evitando jogar lixos e entulhos nesses cursos d’água.

O Poder Público também deve focar na montagem de planos de prevenção que visem à preservação de vidas. Sistemas de alarmes, como o Alerta!ES, são importantes para monitorar o clima e prever a possibilidade de chuva forte em cada localidade. Outra ferramenta, desenvolvida pelo governo federal , está prevista para começar a funcionar esta semana , com o envio de alertas de emergência para a população. No entanto, é essencial que esses avisos também sejam associados a treinamentos para que os moradores saibam como agir diante a necessidade de abandono de ruas e residências em áreas de risco, antes de um temporal.