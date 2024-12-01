Dezembro começa com altas temperaturas no ES; veja a previsão

Domingo já é o primeiro dia de dezembro, mês de aumento natural do calor no Brasil pela proximidade do solstício de verão. De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo , nessa época, a sensação de que o tempo está abafado também é comum aqui no Sudeste, além de temporais e eventos de chuva volumosa.

Temperaturas para domingo (1º):

Grande Vitória: variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Mínima de 23 °C e máxima de 33 °C. Região Sul: variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Mínima de 20 °C e máxima de 36 °C.



variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Mínima de 20 °C e máxima de 36 °C. Região Serrana: variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 31 °C.

variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 31 °C. Região Norte: variação de nuvens, sem chuva. Mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

variação de nuvens, sem chuva. Mínima de 22 °C e máxima de 32 °C. Região Noroeste: variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 32 °C.

variação de nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde. Mínima de 18 °C e máxima de 32 °C. Região Nordeste: variação de nuvens, sem chuva. Mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.



Para segunda-feira (2), a previsão é de variação de nuvens ao longo do dia e, a partir da tarde, pancadas de chuva em trechos das Regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado. O vento segue acelerado por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas no litoral da Região Sul e da Grande Vitória.

A terça-feira (3), ainda conforme o Incaper, tem diminuição da nebulosidade e sol predominante ao longo do dia. A partir da tarde deve haver pancadas de chuva em trechos das Regiões Sul, Serrana e Noroeste do Estado. O vento segue acelerado por todo o litoral capixaba e são esperadas rajadas no litoral da região Sul e Grande Vitória.

Para o restante da primeira semana de dezembro, as chuvas devem se concentrar no Sul do Estado. De acordo com a Climatempo, por lá devem chegar os maiores volumes, enquanto no restante do território capixaba, a previsão da empresa é de pouca ou nenhuma chuva significativa.

E no resto do mês?

Ao longo do mês de dezembro são esperadas frentes frias, corredores de umidade, possibilidade de formação do evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e chuvas acima da média. As temperaturas devem aumentar, mas não tanto quanto no ano passado. Confira, abaixo, o detalhamento de cada fenômeno e como eles devem agir no Espírito Santo.

Frentes frias

A expectativa, conforme a Climatempo, é de que quatro ou cinco frentes frias avancem do Sul para o Sudeste, passando rapidamente pela costa da Região Sul e estacionando em trechos da costa do Sudeste. As duas primeiras frentes frias serão observadas na primeira quinzena do mês, sendo uma já no final da primeira semana de dezembro.

Corredores de umidade

O deslocamento dessas frentes frias, combinado com circulações de vento em diferentes níveis da atmosfera, vai gerar a organização de corredores de umidade, que trazem o ar úmido e quente da Região Norte do Brasil para o Centro-Oeste e Sudeste, que é o combustível básico para a formação das nuvens de chuva.

Possibilidade de ZCAS

Há possibilidade de formação pelo menos um evento de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) no mês de dezembro. Porém, a faixa principal de instabilidade, onde a chuva é mais frequente e volumosa, deve ficar posicionada ao centro-norte da Região Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, influenciando principalmente o Espírito Santo, o Centro-Norte de Minas Gerais e áreas do Rio de Janeiro, além da Bahia, Distrito Federal, Goiás e grande parte de Mato Grosso.

O que é ZCAS A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuvas nas Regiões Centro-Oeste e Sudeste entre o fim da primavera e o verão.

Chuvas

Tendência das chuvas em dezembro de 2024 Crédito: Climatempo

De acordo com a previsão da Climatempo, o volume de chuva em dezembro de 2024 deve ficar um pouco abaixo da média no extremo Norte do Espírito Santo, e um pouco acima da média em grande parte do Estado.

Média de temperatura

Já a temperatura, de acordo com a empresa de meteorologia, deve ficar dentro da média na maior parte do Espírito Santo, e um pouco acima da média em alguns pontos do Estado como o litoral do extremo Norte, parte do Noroeste e da Região Serrana.

Resumo

Aqui no Sudeste, de acordo com a Climatempo, dezembro de 2024 terá condições mais chuvosas e temperaturas mais próximas da média em comparação com o mesmo mês do ano passado, e não devem acontecer ondas de calor frequentes.

A previsão é de alternância entre semanas chuvosas com temperaturas próximas e/ou abaixo da média, e semanas de calor intenso e pancadas de chuva típicas de verão.