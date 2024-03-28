Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Chuvas que viram catástrofes naturais: é preciso se preparar para o pior
Opinião da Gazeta

Chuvas que viram catástrofes naturais: é preciso se preparar para o pior

Iniciativas de prevenção, partindo do poder público, mas também envolvendo a iniciativa privada, podem reduzir os impactos dessas chuvas que serão cada vez mais intensas

Publicado em 28 de Março de 2024 às 01:00

Públicado em 

28 mar 2024 às 01:00

Colunista

Chuva
Chuva deixa rastro de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Fernando Madeira
A alta letalidade do temporal que arrasou o Sul do Espírito Santo, matando 18 pessoas em Mimoso do Sul e duas em Apiacá em menos de 24 horas, precisa ser um ponto de inflexão para as ações contingenciais de governo, prefeituras e sociedade civil diante da frequência desses eventos climáticos. Foi o maior número de mortes no Estado desde 2013, quando 24 óbitos foram registrados ao longo de 17 dias de chuvas.
Não que os serviços meteorológicos e de alerta à população não tenham sido aprimorados nos últimos anos.  A estruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (Siepdec), com o sistema Alerta!ES, é exemplo disso. Mas é preciso tirar ensinamentos do fato de que os sistemas que monitoram o clima no Brasil previram as fortes chuvas para o Espírito Santo, mas não a intensidade, com mais de 300mm (o dobro do previsto para todo o mês). E o que se deve aprender é: o pior cenário é que sempre deve ser considerado.
O aparato meteorológico, com a instalação de mais radares, é uma forma de garantir mais precisão das previsões, principalmente para áreas menores. As cenas registradas pela população, com as águas invadindo as ruas e arrastando todos os veículos  que encontravam pela frente, mostram como as chuvas foram atípicas. Talvez não seja sempre possível prevê-las, mas é preciso ao menos proteger a população. Pecar pelo excesso, não pela falta.
Sistemas de alarmes precisam estar associados a treinamentos para a população, com protocolos de ação, como o abandono de ruas e residências em áreas de risco. Como os cenários de terremoto nos países nos quais há muita atividade sísmica. As mudanças climáticas vão exigir um trabalho educativo, para que as pessoas saibam como proceder.
Sabe-se que as ocupações desordenadas estão no cerne do problema: quando chove em demasia, fora dos padrões esperados, a infraestrutura urbana precária entra em colapso. As cidades precisam começar a se adaptar, com uma nova agenda de planejamento urbano. Não é um trabalho simples, mas precisa ser feito, nem que seja de forma paulatina. A mudança precisa começar.
Estar preparado para o pior não é derrotismo ou pessimismo, pelo contrário: é  a compreensão da imprevisibilidade das forças da natureza. Diante disso, não há escolha: iniciativas de prevenção, partindo do poder público, mas também envolvendo a iniciativa privada, podem reduzir os impactos dessas chuvas que serão cada vez mais intensas.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Barragem do Rio Jucu precisa sair do papel

Chuva no ES: quando tudo é desespero, solidariedade faz o recomeço ser possível

Novo Ensino Médio de novo: não temos tempo a perder

"Pedágio" do tráfico na Grande Vitória: não podemos ser espelho do RJ

Mais árvores: ondas de calor só serão suportáveis com onda verde nas cidades

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Mimoso do Sul Apiacá Tragédia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados