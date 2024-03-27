Barragem do Rio Jucu precisa sair do papel

Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes Crédito: Cesan

Não estamos passando por um período de estiagem no Espírito Santo. Pelo contrário, o Sul do Estado está atravessando mais uma tragédia provocada pelo excesso de chuvas, com ao menos 20 pessoas mortas . Mas o cenário que se desenha para o planeta, com as mudanças climáticas, é justamente a alternância de eventos extremos.

A conta simples: assim como são necessários planos de contingência para as chuvas, é preciso se preparar para a escassez delas.

Foi a crise hídrica registrada entre 2015 e 2017, que teve impactos na agricultura e na indústria, que mostrou a urgência de mais sistemas de armazenamento de água. A Barragem do Jucu, sozinha, vai garantir o abastecimento por seis meses, afastando o risco de racionamento em períodos sem chuva.

A segurança hídrica proporcionada pela estrutura a ser construída no Rio Jucu, com capacidade para armazenar 23 bilhões de litros de água, justifica a colocação desta obra como prioridade. Como informou Abdo Filho em sua coluna, o novo sistema vai chegar bem perto de dobrar a capacidade de armazenamento de água para a Região Metropolitana. A Barragem de Rio Bonito, que fica entre Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá, reserva até 27 bilhões de litros.