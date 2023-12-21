ES lança edital de construção de reservatório de água gigante

Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes Crédito: Cesan

Finalmente está sendo publicado nesta quinta-feira (21) o edital de construção da Barragem dos Imigrantes, um gigantesco reservatório de água na região de Domingos Martins. Segundo a Cesan , a estrutura vai permitir que a região da Grande Vitória tenha uma segurança hídrica de pelo menos seis meses, mesmo em períodos de forte estiagem.

Segundo estimativa do governo do Estado, serão beneficiados 1,2 milhão de moradores dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória. O custo da obra não foi divulgado porque, segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a nova Lei das Estatais determina que os valores sejam sigilosos para que não haja formação de cartéis de empresas construtoras.

A megabarragem tem um volume de 23,06 bilhões de metros cúbicos de água. O barramento será de 50 metros e ela estará na elevação de 123 metros acima do nível do mar.

Após o lançamento do edital, o contrato de construção da barragem deve ser assinado em cerca de 90 dias. “Dependendo do licenciamento ambiental, a obra deve começar no primeiro semestre do ano que vem e ser concluída em 24 meses”, estima Abud.

Ou seja, a Barragem dos Imigrantes deverá ser concluída ainda no governo de Renato Casagrande (PSB). “Será a mais importante obra em curso do Estado”, afirma o presidente da Cesan.

De acordo com a empresa estadual de saneamento, a barragem será erguida na altura do km 30 da BR 262 numa área de 14 hectares. O local do eixo da estrutura está situado no Rio Jucu Braço Norte a aproximadamente três quilômetros a montante de sua confluência com o Braço Sul.

As áreas do aproveitamento e do reservatório estão inseridas na região conhecida como Vista Linda, entre Domingos Martins Viana , os municípios com interferência das obras.