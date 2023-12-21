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Leonel Ximenes

ES lança edital de construção de reservatório de água gigante

Barragem na Região Serrana vai garantir maior segurança hídrica à Grande Vitória

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 03:15

Públicado em 

21 dez 2023 às 03:15
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes
Esquema em 3D da futura Barragem dos Imigrantes Crédito: Cesan
Finalmente está sendo publicado nesta quinta-feira (21) o edital de construção da Barragem dos Imigrantes, um gigantesco reservatório de água na região de Domingos Martins. Segundo a Cesan, a estrutura vai permitir que a região da Grande Vitória tenha uma segurança hídrica de pelo menos seis meses, mesmo em períodos de forte estiagem.
Segundo estimativa do governo do Estado, serão beneficiados 1,2 milhão de moradores dos municípios de Cariacica, Vila Velha e Vitória. O custo da obra não foi divulgado porque, segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a nova Lei das Estatais determina que os valores sejam sigilosos para que não haja formação de cartéis de empresas construtoras.
A megabarragem tem um volume de  23,06 bilhões de metros cúbicos de água. O barramento será de 50 metros e ela estará na elevação de 123 metros acima do nível do mar.
Após o lançamento do edital, o contrato de construção da barragem deve ser assinado em cerca de 90 dias. “Dependendo do licenciamento ambiental, a obra deve começar no primeiro semestre do ano que vem e ser concluída em 24 meses”, estima Abud.
Ou seja, a Barragem dos Imigrantes deverá ser concluída ainda no governo de Renato Casagrande (PSB). “Será a mais importante obra em curso do Estado”, afirma o presidente da Cesan.
De acordo com a empresa estadual de saneamento, a barragem será erguida na altura do km 30 da BR 262 numa área de 14 hectares. O local do eixo da estrutura está situado no Rio Jucu Braço Norte a aproximadamente três quilômetros a montante de sua confluência com o Braço Sul.
As áreas do aproveitamento e do reservatório estão inseridas na região conhecida como Vista Linda, entre Domingos Martins e Viana, os municípios com interferência das obras.
No ano passado, o contrato entre a Cesan e o Consórcio Barragem Norte foi rescindido por causa de divergências entre as partes. O contrato inicial foi assinado em 2018, ainda no governo Paulo Hartung.

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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