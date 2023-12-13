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Leonel Ximenes

5 horas diárias: mais uma prefeitura reduz horário de trabalho no ES

Expediente reduzido vai até 31 de janeiro do ano que vem

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

13 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Guaçuí: novo horário de expediente está em vigor desde 20 de novembro
Guaçuí: novo horário de expediente está em vigor desde 20 de novembro Crédito: Aldo Aldesco/Assembleia Legislativa
Não se trata mais de “se a moda pega…”, porque parece que já pegou. Depois de Alfredo Chaves e Itaguaçu, é a vez de Guaçuí reduzir a carga horária de trabalho dos servidores municipais. Desde o dia 20 de novembro, o expediente na prefeitura é de cinco horas diárias (7h ao meio-dia) até 31 de janeiro de 2024.
É uma redução significativa da carga horária da prefeitura, que até então funcionava das 8h às 11h e das 13h às 17h, ou seja, sete horas diárias de expediente com intervalo de duas horas de almoço. O novo horário só não vale para os serviços considerados essenciais e as escolas municipais de Guaçuí.
Os motivos apontados para a diminuição das horas trabalhadas seguem o roteiro das demais prefeituras que recorrem à mesma medida: “Esta decisão visa atender à necessidade de implementar ações de contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público”, alega a prefeitura.
E ainda arremata com um autoelogio: “A medida demonstra o comprometimento da administração municipal em enfrentar desafios econômicos de maneira responsável, assegurando a continuidade dos serviços essenciais à população”.

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No decreto em que reduz o expediente, assinado pelo prefeito Marcos Luiz Jauhar (Podemos), consta que “não haverá redução no vencimento dos servidores em decorrência da medida”.
Está certo, mas não seria o caso de uma redução dos impostos municipais por conta da diminuição da carga horária de trabalho?
Com todo o respeito, claro…
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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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