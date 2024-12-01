Chuva deixa ruas alagadas e causa deslizamentos na Grande Vitória

A Prefeitura de Vitória informa que a cidade recebeu um volume de quase 100 mm em menos de quatro horas de chuva.

E, quando há combinação de maré alta e chuva intensa em um curto período, há pontos de alagamentos pela cidade uma vez que o sistema de drenagem (escoamento das águas pluviais) é influenciado pelos fenômenos climáticos, tendo em vista a condição de Vitória ser uma ilha.

A Prefeitura de Vitória investe em caráter permanente, a médio e longo prazos, em obras e manutenção das redes de drenagem. Somente na atual gestão (2021/2024) serão R$ 469,4 milhões de investimentos com recursos próprios em obras de macrodrenagem. Estes investimentos sistemáticos em obras de drenagem, com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas, já permitiram eliminar a maioria dos pontos de alagamentos e reduzir para no máximo 30 minutos os alagamentos em trechos de vias que ficavam até 120 minutos intransitáveis após as precipitações.

Na área de drenagem, está em andamento o maior investimento em macrodrenagem da história da capital em um único contrato e que integra o Programa Águas de Vitória, composto pelas seguintes obras: macrodrenagem da Grande Santo Antônio (R$ 139,6 milhões); macrodrenagem da Ilha de Santa Maria, Cruzamento, Monte Belo, Jucutuquara e Fradinhos (R$ 236 milhões); e requalificação das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (R$ 93.872.061,58.). Estes três contratos representam R$ 469,4 milhões em investimentos na macrodrenagem.

Macrodrenagem da Grande Santo Antônio (R$ 139,6 milhões)

Implantação de 4 quilômetros de galerias (em 16 ruas), duas estações de bombeamento (Mário Cyprestes e Universitário) e dois reservatórios de contenção de águas das chuvas (Santa Tereza e Inhanguetá). As obras, que atendem os bairros Mário Cypreste, Santo Antônio, Inhanguetá, Estrelinha, Grande Vitória e Universitário, passam a comportar a vazão para período de retorno de chuvas de 25 anos, com previsão de conclusão em setembro de 2025. As dezoito bacias de drenagem beneficiadas com as intervenções têm origem em ocupações irregulares sobre manguezais aterrados a partir do final da década dos anos 80, até o início dos anos 2000.

Requalificação das Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (R$ 93.872.061,58.)

São quatro estações de bombeamento de águas das chuvas e um reservatório de contenção, que atuam controlando o nível das águas pluviais nas galerias de macrodrenagem da cidade, evitando ainda que a maré alta entre nas galerias, provocando alagamentos. As estações de bombeamento foram construídas há mais dez anos e apesar das manutenções os equipamentos estão obsoletos, no limite operacional. Faz parte da requalificação também a construção, instalação e comissionamento de um Centro de Comando de Operações que vai operar todas as estações de bombeamento como um único sistema. As contenções fazem parte do edital de credenciamento de R$ 68 milhões, que prevê executar até 139 obras de contenção de encostas em 57 bairros. Com isso, a PMV espera zerar o déficit de intervenções necessárias para minimizar o risco geológico catalogado até o momento na capital.

Novo PAC

A Prefeitura de Vitória foi selecionada no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A proposta inscrita pela Prefeitura de Vitória se encaixa na modalidade: Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, subeixo Prevenção a Desastres - Drenagem Urbana. O projeto contemplado é o da Macrodrenagem Urbana dos bairros Fradinhos, Jucutuquara, Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Nazareth e Monte Belo. O valor aprovado para o financiamento é de R$ 236.745.521,00, que equivale a 2,7% do valor total disponível para essa modalidade.

As bacias de drenagem que serão beneficiadas com essas obras têm origem em ocupações irregulares sobre manguezais aterrados a partir do final da década dos anos 80 até o início dos anos 2000, e devem receber obras macrodrenagem com objetivo de minimizar os recorrentes alagamentos por aumento da maré e/ou pelas precipitações intensas. O projeto elaborado pela Secretaria de Obras propõe uma técnica mista com galerias, reservatórios para amortecimento da vazão e sistema de bombeamento. Contenção de encostas Estamos com 28 obras de contenção de encostas em andamento e 56 concluídas somente na atual gestão.

Nosso contrato de obras de contenção de encostas prevê a execução de intervenções em todas as áreas de risco hoje existentes. Central de Serviços Vitória tem 614 quilômetros de vias, a maioria com rede de drenagem. Nove gerências regionais da Central de Serviços fazem a manutenção delas, substituindo as manilhas que eventualmente rompem com o peso do tráfego de veículos. A Prefeitura mantém um contrato de limpeza das redes de macrodrenagem. Esse trabalho é realizado pela Central de Serviços com o uso de caminhões desentupidores, que atuam pontualmente onde é identificada a obstrução das redes com diâmetro inferior a 60 centímetros.

Sobre a ocorrência em Joana D’arc, A Defesa Civil informa que houve queda de muro da casa e queda de árvore. Não houve feridos e a casa não precisou ser interditada. Somente a área externa da residência e parte da rua foi isolada.