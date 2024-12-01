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Aviso da Defesa Civil

Após temporal, Vitória registra quase 100 mm de chuva em 24 horas

Capital está sob alerta de risco hidrológico e movimento de massa. Fortes chuvas deixou ruas alagadas e provocou deslizamentos

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 11:47

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

01 dez 2024 às 11:47
Deslizamento no bairro Joana Darc, em Vitória
Deslizamento no bairro Joana Darc, em Vitória Crédito: Vinicius Colini
O mês de dezembro começou com temporal em diversas cidades do Espírito Santo. As chuvas fortes chamaram a atenção na madrugada deste domingo (1º), com o maior volume tendo sido registrado na Capital. Um boletim extraordinário da Defesa Civil do Estado aponta que Vitória teve 97.11 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, liderando a lista dos municípios capixabas que têm estações meteorológicas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Veja a lista mais abaixo.
Até o momento, não houve registro de ocorrências de pessoas desalojadas pelas chuvas.
O Cemaden tem nove alertas ativos para cidades do Espírito Santo, todos em nível moderado. Estão sob alerta para risco hidrológico (eventos danosos causados pela água, como alagamentos e enchentes) os municípios de Água Doce do Norte, Colatina, Serra, Vila Velha e Vitória. Há ainda alertas ativos para risco de movimento de massa (como deslizamentos) em Vitória, Vila Velha, Serra, Iúna e Muniz Freire.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso meteorológico de risco de chuvas intensas nas Regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte Espírito-santense. O alerta vale até as 10h de segunda-feira (2).

As 30 cidades capixabas com os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas (em milímetros)

  • VITÓRIA 97.11
  • MUNIZ FREIRE 92.0
  • IÚNA 84.8
  • SERRA 81.04
  • IBIRAÇU 70.81
  • IBATIBA 62.0
  • COLATINA 55.91
  • AFONSO CLÁUDIO 53.91
  • VILA VELHA 49.39
  • ALEGRE 47.67
  • CASTELO 46.43
  • IBITIRAMA 41.6
  • ITARANA 41.0
  • BARRA DE SÃO FRANCISCO 40.18
  • BREJETUBA 40.0
  • FUNDÃO 37.4
  • ARACRUZ 33.44
  • VENDA NOVA DO IMIGRANTE 31.2
  • PANCAS 26.44
  • CONCEIÇÃO DO CASTELO 26.0
  • ÁGUA DOCE DO NORTE 23.4
  • CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 21.04
  • SANTA MARIA DE JETIBÁ 19.97
  • ANCHIETA 17.2
  • ITAGUAÇU 16.29
  • RIO NOVO DO SUL 14.6
  • MUQUI 14.6
  • LARANJA DA TERRA 14.4
  • DOMINGOS MARTINS 13.8
  • ALFREDO CHAVES 12.8

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