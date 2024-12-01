Após temporal, Vitória registra quase 100 mm de chuva em 24 horas

O mês de dezembro começou com temporal em diversas cidades do Espírito Santo. As chuvas fortes chamaram a atenção na madrugada deste domingo (1º), com o maior volume tendo sido registrado na Capital. Um boletim extraordinário da Defesa Civil do Estado aponta que Vitória teve 97.11 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, liderando a lista dos municípios capixabas que têm estações meteorológicas do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). Veja a lista mais abaixo.
Até o momento, não houve registro de ocorrências de pessoas desalojadas pelas chuvas.
O Cemaden tem nove alertas ativos para cidades do Espírito Santo, todos em nível moderado. Estão sob alerta para risco hidrológico (eventos danosos causados pela água, como alagamentos e enchentes) os municípios de Água Doce do Norte, Colatina, Serra, Vila Velha e Vitória. Há ainda alertas ativos para risco de movimento de massa (como deslizamentos) em Vitória, Vila Velha, Serra, Iúna e Muniz Freire.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um aviso meteorológico de risco de chuvas intensas nas Regiões Central, Noroeste, Sul e Litoral Norte Espírito-santense. O alerta vale até as 10h de segunda-feira (2).
As 30 cidades capixabas com os maiores volumes de chuva nas últimas 24 horas (em milímetros)
- VITÓRIA 97.11
- MUNIZ FREIRE 92.0
- IÚNA 84.8
- SERRA 81.04
- IBIRAÇU 70.81
- IBATIBA 62.0
- COLATINA 55.91
- AFONSO CLÁUDIO 53.91
- VILA VELHA 49.39
- ALEGRE 47.67
- CASTELO 46.43
- IBITIRAMA 41.6
- ITARANA 41.0
- BARRA DE SÃO FRANCISCO 40.18
- BREJETUBA 40.0
- FUNDÃO 37.4
- ARACRUZ 33.44
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE 31.2
- PANCAS 26.44
- CONCEIÇÃO DO CASTELO 26.0
- ÁGUA DOCE DO NORTE 23.4
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 21.04
- SANTA MARIA DE JETIBÁ 19.97
- ANCHIETA 17.2
- ITAGUAÇU 16.29
- RIO NOVO DO SUL 14.6
- MUQUI 14.6
- LARANJA DA TERRA 14.4
- DOMINGOS MARTINS 13.8
- ALFREDO CHAVES 12.8