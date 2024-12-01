Após temporal, Vitória registra quase 100 mm de chuva em 24 horas

Até o momento, não houve registro de ocorrências de pessoas desalojadas pelas chuvas.

O Cemaden tem nove alertas ativos para cidades do Espírito Santo, todos em nível moderado. Estão sob alerta para risco hidrológico (eventos danosos causados pela água, como alagamentos e enchentes) os municípios de Água Doce do Norte, Colatina, Serra, Vila Velha e Vitória. Há ainda alertas ativos para risco de movimento de massa (como deslizamentos) em Vitória, Vila Velha, Serra, Iúna e Muniz Freire.