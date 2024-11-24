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Mais chuva

ES sob alerta de chuva: avisos do Inmet valem de Norte a Sul do Estado

Instituto emitiu dois avisos meteorológicos — um de menor potencial e outro de médio risco, que, juntos, valem para todo o Espírito Santo

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 10:07

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 nov 2024 às 10:07
Espírito Santo recebe dois alertas de chuvas
Regiões contempladas pelos dois alertas do Inmet. Juntos, avisos abrangem todo o Estado Crédito: Inmet
Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos de chuvas intensas. A previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para riscos de alagamentos, quedas de galhos e de descargas elétricas, além de ventos intensos.
O primeiro alerta, o de cor laranja — segundo maior na escala de risco, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia (veja aqui como se mede a chuva). Há também previsão de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h. O aviso vale até terça-feira (26).
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Aracruz
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Colatina
  9. Conceição da Barra
  10. Ecoporanga
  11. Governador Lindenberg
  12. Itaguaçu
  13. Jaguaré
  14. João Neiva
  15. Linhares
  16. Mantenópolis
  17. Marilândia
  18. Montanha
  19. Mucurici
  20. Nova Venécia
  21. Pancas
  22. Pedro Canário
  23. Pinheiros
  24. Ponto Belo
  25. Rio Bananal
  26. Santa Teresa
  27. São Domingos do Norte
  28. São Gabriel da Palha
  29. São Mateus
  30. São Roque do Canaã
  31. Sooretama
  32. Vila Pavão
  33. Vila Valério
Já o segundo aviso, o amarelo — mais baixo na escala de risco, vale até segunda-feira (25). Em 52 municípios abrangidos pelo alerta, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivacqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Linhares
  34. Marataízes
  35. Marechal Floriano
  36. Mimoso do Sul
  37. Muniz Freire
  38. Muqui
  39. Piúma
  40. Presidente Kennedy
  41. Rio Novo do Sul
  42. Santa Leopoldina
  43. Santa Maria de Jetibá
  44. Santa Teresa
  45. São José do Calçado
  46. São Roque do Canaã
  47. Serra
  48. Vargem Alta
  49. Venda Nova do Imigrante
  50. Viana
  51. Vila Velha
  52. Vitória

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