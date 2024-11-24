ES sob alerta de chuva: avisos do Inmet valem de Norte a Sul do Estado

O Espírito Santo recebeu dois avisos meteorológicos de chuvas intensas. A previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para riscos de alagamentos, quedas de galhos e de descargas elétricas, além de ventos intensos.
O primeiro alerta, o de cor laranja — segundo maior na escala de risco, prevê chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia (veja aqui como se mede a chuva). Há também previsão de ventos intensos, que podem variar de 60 a 100 km/h. O aviso vale até terça-feira (26).
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério
Já o segundo aviso, o amarelo — mais baixo na escala de risco, vale até segunda-feira (25). Em 52 municípios abrangidos pelo alerta, pode chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória