Cidades do ES recebem alerta de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Riscos | Alerta laranja
De acordo com o Inmet, os municípios em alerta laranja têm previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta:
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Iúna
Riscos | Alerta amarelo
Nos municípios em alerta amarelo, segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Cuidados
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).