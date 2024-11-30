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Cidades do ES recebem alerta de chuva forte e ventos de até 100 km/h

Além da chuva volumosa com ventos fortes, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em alguns municípios

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 14:27

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

30 nov 2024 às 14:27
Previsão de chuva abrange municípios do ES
Previsão de chuvas intensas em cidades do ES é válida até domingo (1º) Crédito: Freepik
Municípios do Espírito Santo receberam dois alertas neste sábado (30) do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet): um de nível laranja, indicando perigo para chuvas intensas, e outro de nível amarelo, com menor grau de perigo potencial para chuvas intensas, ambos válidos até as 10h de domingo (1º).

Riscos | Alerta laranja

De acordo com o Inmet, os municípios em alerta laranja têm previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta: 

  1. Divino de São Lourenço 
  2. Dores do Rio Preto 
  3. Guaçuí 
  4. Ibatiba 
  5. Ibitirama 
  6. Irupi 
  7. Iúna

Riscos | Alerta amarelo

Nos municípios em alerta amarelo, segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Veja quais são as cidades sob este alerta:

  1. Afonso Cláudio 
  2. Alegre 
  3. Alfredo Chaves 
  4. Anchieta 
  5. Apiacá 
  6. Atílio Vivácqua 
  7. Bom Jesus do Norte 
  8. Brejetuba 
  9. Cachoeiro de Itapemirim 
  10. Castelo 
  11. Conceição do Castelo 
  12. Domingos Martins 
  13. Guaçuí 
  14. Guarapari 
  15. Ibatiba 
  16. Ibitirama 
  17. Iconha 
  18. Irupi 
  19. Itapemirim 
  20. Iúna 
  21. Jerônimo Monteiro 
  22. Laranja da Terra 
  23. Marechal Floriano 
  24. Mimoso do Sul 
  25. Muniz Freire 
  26. Muqui Piúma 
  27. Presidente Kennedy 
  28. Rio Novo do Sul 
  29. Santa Maria de Jetibá 
  30. São José do Calçado 
  31. Vargem Alta 
  32. Venda Nova do Imigrante

Cuidados

- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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