Cliente é preso por tentar matar garota de programa em Colatina

Um jovem, de 21 anos, foi preso após morder e tentar esfaquear uma garota de programa, no Centro de Colatina , na Região Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu no início da madrugada deste sábado (30). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), injúria (duas vezes) e dano qualificado.

Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar , uma equipe foi acionada para verificar uma briga entre um casal. No local, encontrou o jovem já algemado e em uma viatura.

A vítima contou para os policiais que ela estava fazendo um programa com o suspeito, que ele estava usando drogas e bebidas alcoólicas. Ela disse que, durante a relação sexual, o rapaz começou a agredi-la. A mulher não aceitou a situação e disse que o trabalho estava terminado.

Ainda conforme relato da mulher, ela mandou o jovem embora de sua casa, mas o suspeito foi até a cozinha, pegou uma faca e correu pela casa atrás da vítima, dizendo que iria matá-la.

Uma amiga, que era vizinha da mulher, foi tentar socorrê-la. Durante a confusão, o homem escorregou e caiu e as duas mulheres conseguiram tirar a faca das mãos dele. O jovem ainda agarrou o braço da garota de programa e mordeu.