Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Cliente é preso por tentar matar garota de programa em Colatina

Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), injúria (duas vezes) e dano qualificado

Publicado em 30 de Novembro de 2024 às 12:38

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

30 nov 2024 às 12:38
Um jovem, de 21 anos, foi preso após morder e tentar esfaquear uma garota de programa, no Centro de Colatina, na Região Noroeste do Espírito Santo. O fato ocorreu no início da madrugada deste sábado (30). A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), injúria (duas vezes) e dano qualificado.
Segundo consta no boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar uma briga entre um casal. No local, encontrou o jovem já algemado e em uma viatura.
A vítima contou para os policiais que ela estava fazendo um programa com o suspeito, que ele estava usando drogas e bebidas alcoólicas. Ela disse que, durante a relação sexual, o rapaz começou a agredi-la. A mulher não aceitou a situação e disse que o trabalho estava terminado.
Ainda conforme relato da mulher, ela mandou o jovem embora de sua casa, mas o suspeito foi até a cozinha, pegou uma faca e correu pela casa atrás da vítima, dizendo que iria matá-la.
Uma amiga, que era vizinha da mulher, foi tentar socorrê-la. Durante a confusão, o homem escorregou e caiu e as duas mulheres conseguiram tirar a faca das mãos dele. O jovem ainda agarrou o braço da garota de programa e mordeu.
As mulheres saíram da casa e pediram socorro na rua até encontrarem uma viatura, que realizou a imobilização do suspeito. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Colatina. Após ser autuado, o rapaz foi encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Polícia Civil Polícia Militar Região Noroeste do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados