Vizinho é preso suspeito de estuprar menina de 7 anos em Atilio Vivacqua

Homem foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança em Atilio Vivacqua Crédito: Divulgação

Um homem de 43 anos foi preso em flagrante suspeito de abusar sexualmente de uma menina de sete anos, no final da tarde desta sexta-feira (29), em Atílio Vivácqua , no Sul do Espírito Santo. A criança estava brincando na rua quando o indivíduo teria convencido a vizinha a entrar na casa dele e cometido o ato libidinoso.

A Polícia Militar informou que, ao chegar ao local, policiais encontraram a menor com lesões no corpo, arranhões e vermelhidão na região do peito. Após prestar socorro à vítima, os militares foram até a residência do suspeito, que apresentava lesões pelo corpo decorrentes de agressões de populares e familiares da vítima.

O suspeito foi preso após resistir à prisão, sendo necessário o uso de spray de pimenta e algemas. Ele foi encaminhado ao Hospital de Atilio Vivácqua, onde foi constatada uma fratura na perna, e posteriormente transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar.

A Polícia Civil disse que o suspeito, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado ao sistema prisional. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)