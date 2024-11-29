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Leonel Ximenes

Em 10 meses, tragédia urbana no ES já supera marca de todo o ano passado

Mortes neste segmento superam até o número de homicídios registrado no Espírito Santo

Publicado em 29 de Novembro de 2024 às 13:30

Públicado em 

29 nov 2024 às 13:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Caminhonete fica destruída após acidente na BR 101, em Cariacica
Caminhonete fica destruída após acidente na BR 101, em Cariacica Crédito: Leitor | A Gazeta
As mortes em sinistros de trânsito, de janeiro a outubro de 2024, já superam o número total registrado em todo o ano passado, segundo informações do Observatório da Segurança Pública do Espírito Santo.
No ano passado, aconteceram 818, enquanto em dez meses de 2024 houve registros de 820. O advogado criminalista e especialista em segurança pública Fábio Marçal demonstra preocupação com os indicadores fatais.
“Vemos um cenário no qual pode se aproximar de mil óbitos. Isso é terrível. O número de mortes no trânsito será maior do que o de homicídios dolosos”, compara Marçal. Até outubro, o Espírito Santo somou 710 assassinatos.
Destacam-se, negativamente, os aumentos de mortes por atropelamentos (de 92 para 118) e de motociclistas (de 337 para 446). Esses casos representam quase 70% dos óbitos no trânsito.
O especialista também frisou quanto à responsabilidade do Estado e dos municípios pelo percentual de incidentes ocorridos. “Os dados mostram que 75% das mortes foram em vias estaduais e municipais. As blitze são mecanismos importantíssimos de repressão e de educação, mas um número assim só vai mudar se trabalharmos na base, com crianças e adolescentes”, concluiu Marçal.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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