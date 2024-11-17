Bastidores da explosão: o que realmente aconteceu na ArcelorMittal Tubarão

O barulho intenso que aconteceu na tarde deste domingo (17) na área industrial da ArcelorMittal Tubarão
assustou milhares de pessoas na Grande Vitória
, mas, segundo a coluna apurou, trata-se de um blecaute que gerou uma ocorrência na Central Termelétrica da usina.
Segundo uma fonte graduada da ArcelorMittal, com a inconsistência operacional nas centrais termelétricas houve o desarme dos exaustores da coqueria da siderúrgica localizada na Serra
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Quando o exaustor desarma, o procedimento é queimar os gases no bleeder da coqueria, por isso surgiram nas redes sociais as imagens de chamas saindo das chaminés da Arcelor e que assustaram muita gente. Segundo a fonte, essas chamas não são tóxicas. “Seriam tóxicas se não houvesse a queima controlada”, ponderou.
“O dispositivo para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente é queimar o gás, com segurança. Ou seja, tem um dispositivo que tem uma chama que fica durante 24 horas do dia acesa e que, automaticamente, quando há um desarme e esses gases não vão para o sistema normal de tratamento, e depois quando é lançado na chaminé, o procedimento de segurança é queimar o gás no bleeder”, explicou.
Ainda de acordo com essa fonte, quando se restabelece o sistema de exaustores, os bleeders então são fechados e os gases são queimados, o que significa a volta da normalidade das operações.
Segundo a empresa, o evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. De acordo com a empresa, todas as medidas estão sendo tomadas voltadas à segurança das pessoas, do meio ambiente e da estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados.
Em resumo, a chama, segundo a siderúrgica, é o dispositivo de segurança da queima controlada do gás no bleeder.
No final da tarde deste domingo, a assessoria da Arcelor informou à coluna que ainda não tinha identificado as causas do blecaute na Central Termelétrica da usina e da inconsistência operacional que acabaram provocando o procedimento de segurança.