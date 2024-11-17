Bastidores da explosão: o que realmente aconteceu na ArcelorMittal Tubarão

Fumaça e fogo nas chaminés após explosão da ArcelorMittal Crédito: Ricardo Medeiros

O barulho intenso que aconteceu na tarde deste domingo (17) na área industrial da ArcelorMittal Tubarão assustou milhares de pessoas na Grande Vitória , mas, segundo a coluna apurou, trata-se de um blecaute que gerou uma ocorrência na Central Termelétrica da usina.

Segundo uma fonte graduada da ArcelorMittal, com a inconsistência operacional nas centrais termelétricas houve o desarme dos exaustores da coqueria da siderúrgica localizada na Serra

Quando o exaustor desarma, o procedimento é queimar os gases no bleeder da coqueria, por isso surgiram nas redes sociais as imagens de chamas saindo das chaminés da Arcelor e que assustaram muita gente. Segundo a fonte, essas chamas não são tóxicas. “Seriam tóxicas se não houvesse a queima controlada”, ponderou.

“O dispositivo para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente é queimar o gás, com segurança. Ou seja, tem um dispositivo que tem uma chama que fica durante 24 horas do dia acesa e que, automaticamente, quando há um desarme e esses gases não vão para o sistema normal de tratamento, e depois quando é lançado na chaminé, o procedimento de segurança é queimar o gás no bleeder”, explicou.

Ainda de acordo com essa fonte, quando se restabelece o sistema de exaustores, os bleeders então são fechados e os gases são queimados, o que significa a volta da normalidade das operações.

Segundo a empresa, o evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. De acordo com a empresa, todas as medidas estão sendo tomadas voltadas à segurança das pessoas, do meio ambiente e da estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados.

Em resumo, a chama, segundo a siderúrgica, é o dispositivo de segurança da queima controlada do gás no bleeder.