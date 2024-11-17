Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Bastidores da explosão: o que realmente aconteceu na ArcelorMittal Tubarão

Empresa diz que não houve vítimas e que os órgãos de controle ambiental foram informados da ocorrência que assustou moradores da Grande Vitória na tarde deste domingo (17)

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 16:54

Públicado em 

17 nov 2024 às 16:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Explosão ArcelorMittal
Fumaça e fogo nas chaminés após explosão da ArcelorMittal Crédito: Ricardo Medeiros
O barulho intenso que aconteceu na tarde deste domingo (17) na área industrial da ArcelorMittal Tubarão assustou milhares de pessoas na Grande Vitória, mas, segundo a coluna apurou, trata-se de um blecaute que gerou uma ocorrência na Central Termelétrica da usina.
Segundo uma fonte graduada da ArcelorMittal, com a inconsistência operacional nas centrais termelétricas houve o desarme dos exaustores da coqueria da siderúrgica localizada na Serra.
Quando o exaustor desarma, o procedimento é queimar os gases no bleeder da coqueria, por isso surgiram nas redes sociais as imagens de chamas saindo das chaminés da Arcelor e que assustaram muita gente. Segundo a fonte, essas chamas não são tóxicas. “Seriam tóxicas se não houvesse a queima controlada”, ponderou.
“O dispositivo para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente é queimar o gás, com segurança. Ou seja, tem um dispositivo que tem uma chama que fica durante 24 horas do dia acesa e que, automaticamente, quando há um desarme e esses gases não vão para o sistema normal de tratamento, e depois quando é lançado na chaminé, o procedimento de segurança é queimar o gás no bleeder”, explicou.

Veja Também

Estrondo e fumaça na ArcelorMittal assustam moradores na Grande Vitória

Ainda de acordo com essa fonte, quando se restabelece o sistema de exaustores, os bleeders então são fechados e os gases são queimados, o que significa a volta da normalidade das operações.
Segundo a empresa, o evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. De acordo com a empresa, todas as medidas estão sendo tomadas voltadas à segurança das pessoas, do meio ambiente e da estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados.
Em resumo, a chama, segundo a siderúrgica, é o dispositivo de segurança da queima controlada do gás no bleeder.
No final da tarde deste domingo, a assessoria da Arcelor informou à coluna que ainda não tinha identificado as causas do blecaute na Central Termelétrica da usina e da inconsistência operacional que acabaram provocando o procedimento de segurança.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Bastidores do velório de Max Mauro e o pedido especial da família

Após mais de 60 anos, tradicional padaria de Vitória fecha as portas

Quanto custou a viagem do governador Casagrande à Itália e ao Azerbaijão?

Conheça os sete futuros padres da Arquidiocese de Vitória

Max Mauro, o homem que honrou a política, amou o povo e enfrentou as elites

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Grande Vitória indústria Serra ArcelorMittal Explosão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados