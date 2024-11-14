Bastidores do velório de Max Mauro e o pedido especial da família

Velório do ex-governador Max Mauro na Assembleia Legislativa: livre acesso do povo Crédito: Carlos Alberto Silva

O rígido cerimonial da Assembleia Legislativa, local onde está sendo realizado o velório de Max Mauro, previa o chamado “separador de corpo”, um espaço vazio e de segurança entre as pessoas e o caixão do ex-governador.

ESPAÇO POPULAR

Mas o filho de Max, o ex-prefeito de Vila Velha Max Filho, pediu ao cerimonial da Ales, em nome da família, que essa área não fosse demarcada e ficasse livre para o acesso da população. E assim foi feito.

UMA IMAGEM RARA

Imagem rara do Max Mauro menino, posando ao lado de um muro pichado por ele, em campanha para o pai, Saturnino Mauro, que se lançou candidato (e se elegeu) a deputado estadual pelo PTB, em 1947. Crédito: Arquivo Max Mauro/Centro de Memória do Sindicomerciários ES

NA CASA DO POVO

Por volta das 6h da manhã desta quinta-feira (14), logo que soube da morte de Max, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), entrou em contato com Max Filho oferecendo as dependências do Legislativo para o velório. O ex-prefeito de pronto aceitou.

A RECEPÇÃO

O corpo de Max chegou na Assembleia em um carro comum de funerária e foi recepcionado por Marcelo Santos, pelo vice-governador Ricardo Ferraço, representando o governador Casagrande (que está no longínquo Azerbaijão), e por Max Filho.

HONRAS MILITARES

Bombeiros conduzem para dentro da Assembleia o caixão com o corpo de Max Mauro Crédito: Carlos Alberto Silva

O caixão foi conduzido para o interior do prédio legislativo por militares do Corpo de Bombeiros.

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O caixão onde está o corpo de Max está sendo guardado por quatro policiais militares, que se revezam com outros oito militares na vigilância de honra.

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Nesta sexta (15), quando for encerrado o velório, ao meio-dia, o corpo de Max será conduzido para o Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, por um carro aberto do Corpo de Bombeiros.

ESTRUTURA

Uma sala ao lado do plenário foi reservada para a família de Max Mauro, caso precisem de algum momento de recolhimento e descanso.

MOBILIZAÇÃO

Comandados pelo procurador-geral da Casa, Giuliano Nader, vários setores da burocracia da Assembleia se reuniram para organizar o velório do ex-governador. Por volta do meio-dia já estava tudo pronto.

RECONHECIMENTO

Max Filho recebe o abraço do ex-deputado José Carlos Gratz Crédito: Carlos Alberto Silva

Conhecido pela austeridade e honestidade em sua vida pública, o velório de Max Mauro atraiu até um dos seus maiores desafetos, o ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz.

A DESPEDIDA

Posse de Max Mauro como governador em 1987: a foto foi garimpada nos arquivos e escolhida pela assessoria da Assembleia para ilustrar o imenso painel eletrônico do plenário principal da Casa, onde está sendo realizado o velório do ex-governador Crédito: Assembleia Legislativa

INSPIRAÇÃO

Uma seguidora de Evair de Melo (PP-ES) publicou nas redes sociais do parlamentar uma informação curiosa a respeito de uma postagem do deputado federal sobre a morte do ex-governador: “Meu avô gostava tanto dele que pediu aos meus pais para registrarem os filhos deles com o seu nome. Um se chama Max e o outro Mauro”.

LÁ E CÁ

Enquanto tem gente que se mata vítima do radicalismo político, do ódio e da intolerância, um democrata é velado e reconhecido pelo seu papel como defensor da democracia.

O CONFORTO

Max filho conversa ao telefone com Theodorico Ferraço, pai do vice-governador Ricardo Ferraço (ao lado) Crédito: Carlos Alberto Silva

Um dos primeiros a recepcionar o caixão de Max Mauro na chegada à Assembleia foi o governador em exercício Ricardo Ferraço. Ele se aproximou de Max Filho para lhe transmitir os pêsames e lhe disse que Theodorico Ferraço, seu pai, queria falar com ele. Ricardo Ferraço fez a ligação e entregou o telefone para Max Filho, que se emocionou com as palavras de conforto de Ferração, deputado estadual e prefeito eleito de Cachoeiro.

HISTÓRIA VIVA

Quatro ex-governadores do Espírito Santo estão vivos: Arthur Carlos Gerhardt Santos, Vitor Buaiz, José Ignácio Ferreira e Paulo Hartung.

HÁ ALGO NO AR

O sistema de ar-condicionado da Assembleia - pra variar - não funcionou bem no começo do velório e por isso foram colocadas máquinas de ventilação que não resolveram o problema. E à medida que chegavam coroas de flores, o cheio forte que vinha das plantas aumentava cada vez mais.

ALÔ, ELEITOR!