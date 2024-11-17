Estrondo e fumaça na ArcelorMittal assustam moradores na Grande Vitória

Explosão, fogo e fumaça na área da ArcelorMittal, no Complexo de Tubarão, entre Vitória e a Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores de diversas regiões da Grande Vitória relataram ter ouvido um forte barulho de explosão na tarde deste domingo (17). O estrondo, acompanhado de um grande volume de fumaça, ocorreu na área da ArcelorMittal , no complexo de Tubarão, entre Vitória e Serra.

Por meio de nota, a ArcelorMittal informa que houve falta de energia na usina, o que afetou sua central termelétrica. "O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas", diz o comunicado.

Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.

A empresa também afirma que imagens de chamas na área industrial, divulgadas em redes sociais, são "um dos processos que, na verdade, é um sistema de segurança chamado bleeder, que são dispositivos que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema".

Em seguida, a Arcelor informa que estão sendo tomadas medidas voltadas à segurança das pessoas, ao meio ambiente e à estabilidade dos processo e que os órgãos ambientais já foram informados.

Carros do Corpo de Bombeiros também se encaminharam até a portaria da empresa, na Serra. A assessoria da corporação confirmou a ida dos agentes ao local, mas destacou que os militares não teriam atuado na ocorrência em função de a própria empresa ter conseguido controlar a situação com o auxílio de equipes próprias. Veja a íntegra da nota:

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na tarde deste domingo (17) para ocorrência na área da empresa ArcelorMittal, unidade Tubarão, localizada em Bairro de Fátima, Serra. Recursos foram enviados ao local, entretanto, não houve atuação do CBMES, pois a empresa informou que a situação foi controlada pelas equipes próprias".

Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) disse estar acompanhando os desdobramentos da ocorrência deste domingo (17) na ArcelorMittal para garantir a segurança dos trabalhadores. "Exigimos transparência e rigor na investigação das causas do evento e na implementação de medidas preventivas para evitar futuros incidentes", diz um trecho do comunicado.

Barulho de explosão e fumaça na ArcelorMittal

Nas redes sociais, pessoas relataram ter ouvido o estrondo até em bairros de Vila Velha e Cariacica, que distam vários quilômetros da siderúrgica. Alguns disseram que sentiram os tremores e pensaram que se tratasse de trovão ou acidente.

Dois barulhos fortíssimos, parecendo explosão, que fez tremer tudo no prédio. Pela janelas, vemos fumaça subindo da área da arcelormittal pic.twitter.com/tgc09SIR8x — Paterno Carvalho (@ezen_) November 17, 2024

Escutei um barulhão em casa, corri no portão pra ver se era na rua e não tinha nada.

Agora vem a informação que a explosão foi na Arcelor. São 13km da minha casa em linha reta. pic.twitter.com/KKm4FLipo4 — melquíades (@aleMelquiades) November 17, 2024

meu prédio tremeu aqui em Vila Velha há uns 10 minutos, eu imaginando que fosse algo na estrutura, já ia acionar o síndico. foi uma explosão em jardim camburi — gabriel. (@gaaabrielcr) November 17, 2024

moro em jardim camburi e achei que meu prédio estava caindo, porque tremeu tudo com a explosão, depois achei que um avião tivesse caído no aeroporto — Álvaro Guaresqui (@alvaroguaresqui) November 17, 2024