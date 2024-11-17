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Susto

Estrondo e fumaça na ArcelorMittal assustam moradores na Grande Vitória

Empresa afirma que falta de energia na usina afetou a central termelétrica neste domingo (17), mas não houve vítimas

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 15:36

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

17 nov 2024 às 15:36
Explosão, fogo e fumaça na área da ArcelorMittal, no Complexo de Tubarão, entre Vitória e a Serra
Explosão, fogo e fumaça na área da ArcelorMittal, no Complexo de Tubarão, entre Vitória e a Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Moradores de diversas regiões da Grande Vitória relataram ter ouvido um forte barulho de explosão na tarde deste domingo (17). O estrondo, acompanhado de um grande volume de fumaça,  ocorreu na área da ArcelorMittal, no complexo de Tubarão, entre Vitória e Serra. 
Por meio de nota, a ArcelorMittal informa que houve falta de energia na usina, o que afetou sua central termelétrica. "O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas", diz o comunicado.
Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.
A empresa também afirma que imagens de chamas na área industrial, divulgadas em redes sociais, são "um dos processos que, na verdade, é um sistema de segurança chamado bleeder, que são dispositivos que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema".
Em seguida, a Arcelor informa que estão sendo tomadas medidas voltadas à segurança das pessoas, ao meio ambiente e à estabilidade dos processo e que os órgãos ambientais já foram informados.
Carros do Corpo de Bombeiros também se encaminharam até a portaria da empresa, na Serra. A assessoria da corporação confirmou a ida dos agentes ao local, mas destacou que os militares não teriam atuado na ocorrência em função de a própria empresa ter conseguido controlar a situação com o auxílio de equipes próprias. Veja a íntegra da nota:
"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, na tarde deste domingo (17) para ocorrência na área da empresa ArcelorMittal, unidade Tubarão, localizada em Bairro de Fátima, Serra. Recursos foram enviados ao local, entretanto, não houve atuação do CBMES, pois a empresa informou que a situação foi controlada pelas equipes próprias".
Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindimetal-ES) disse estar acompanhando os desdobramentos da ocorrência deste domingo (17) na ArcelorMittal para garantir a segurança dos trabalhadores. "Exigimos transparência e rigor na investigação das causas do evento e na implementação de medidas preventivas para evitar futuros incidentes", diz um trecho do comunicado.

Barulho de explosão e fumaça na ArcelorMittal

Nas redes sociais, pessoas relataram ter ouvido o estrondo até em bairros de Vila Velha e Cariacica, que distam vários quilômetros da siderúrgica. Alguns disseram que sentiram os tremores e pensaram que se tratasse de trovão ou acidente.

Atualização

17/11/2024 - 6:28
Esta reportagem foi atualizada com nova nota enviada pela ArcelorMittal e comunicado emitido pelo Sindimetal-ES.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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