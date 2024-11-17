Barulho foi resultado de falta de energia em usina, diz ArcelorMittal

Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.