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Em Tubarão

Barulho foi resultado de falta de energia em usina, diz ArcelorMittal

Empresa afirma, em nota, que não há vítimas e que os órgãos ambientais já foram informados sobre a ocorrência deste domingo (17)

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 17:24

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

17 nov 2024 às 17:24
Explosão ArcelorMittal
Fumaça vista na ArcelorMittal após barulho na tarde deste domingo (17) Crédito: Ricardo Medeiros
Após um forte barulho, seguido de fumaça, em uma área da unidade Tubarão da ArcelorMittal, em Vitória, a empresa informou que está tomando as medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas, do meio ambiente e a estabilidade dos processos. Em nota, a assessoria declara que houve falta de energia na usina, que afetou a central termelétrica da empresa, o que causou o estrondo ouvido por moradores na Grande Vitória, neste domingo (17).
Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.
A ArcelorMittal também explica que as chamas que causaram a fumaça são resultantes de um sistema de segurança que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema.

Barulho de explosão e fumaça na ArcelorMittal

"A ArcelorMittal, unidade Tubarão, informa que houve um blackout (falta de energia) na Usina hoje, que afetou sua Central Termelétrica. O evento gerou um barulho intenso, mas não houve vítimas. Estão sendo veiculadas por pessoas imagens em mídias sociais mostrando chamas em um dos processos que, na verdade, é um sistema de segurança chamado bleeder, que são dispositivos que realizam a queima controlada dos gases em caso de falha no sistema. Todas as medidas estão sendo tomadas voltadas a segurança das pessoas, meio ambiente e estabilidade dos processos. Os órgãos ambientais já foram informados", afirma a assessoria da ArcelorMittal unidade Tubarão.
Nas redes sociais, moradores de Cariacica, Vila Velha e Serra afirmam ter escutado o barulho. Na Capital, algumas pessoas sentiram um tremor.

Atualização

17/11/2024 - 6:16
Após a publicação desta reportagem, a ArcelorMittal enviou nova nota sobre a ocorrência registrada na unidade Tubarão. O texto foi atualizado.

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Estrondo e fumaça na ArcelorMittal assustam moradores na Grande Vitória

Bastidores da explosão: o que realmente aconteceu na ArcelorMittal Tubarão

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