'Tremeu tudo': moradores relatam susto com estrondo na ArcelorMittal

Em nota, a empresa afirma que não há vítimas e que as medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente já foram tomadas.

Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.