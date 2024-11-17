'Tremeu tudo': moradores relatam susto com estrondo na ArcelorMittal

O barulho forte, seguido de fumaça, causado por uma falta de energia em uma usina na unidade de Tubarão da ArcelorMittal, em Vitória, assustou os moradores de diferentes municípios da Grande Vitória neste domingo (17). Nas redes sociais, pessoas relataram ter ouvido o estrondo até em bairros de Vila Velha e Cariacica, que distam vários quilômetros da siderúrgica. Alguns disseram que sentiram os tremores e pensaram que se tratasse de trovão ou acidente.
Em nota, a empresa afirma que não há vítimas e que as medidas necessárias para garantir a segurança das pessoas e do meio ambiente já foram tomadas.
Nesta segunda-feira (18), a ArcelorMittal foi novamente procurada para responder sobre o incidente na área e informou que a falta de energia foi causada pela queda de um cabo para-raio sobre a rede de alta tensão. A siderúrgica reforçou que, apesar do barulho, não houve vítimas. As causas do incidente estão sendo investigadas, segundo a ArcelorMittal.
Veja a repercussão nas redes sociais: