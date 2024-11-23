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Atenção redobrada

ES recebe alertas de chuvas fortes e ventos intensos em 53 cidades; veja lista

Inmet emitiu avisos para regiões Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo; segundo o órgão, ações de prevenção em meio às chuvas devem ser adotadas pelo menos até a manhã de terça-feira (26)

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 11:39

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

23 nov 2024 às 11:39
ES em alerta para chuva
ES em alerta para chuvas e ventos intensos até a próxima terça-feira (26) Crédito: Freepik
Moradores das regiões NorteNoroesteCentral Sul do Espírito Santo devem ficar em alerta para a chegada de chuvas e ventos intensos até a próxima terça-feira (26). Na manhã deste sábado (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas para municípios capixabas, sendo um do nível amarelo – de perigo potencial – e um laranja, de perigo.
No alerta do primeiro grau de risco, válido até a manhã de segunda-feira (25) o órgão de meteorologia sinaliza que são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h) resultando no risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em 53 cidades, são elas:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  •  Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí, 
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Linhares
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
Já no alerta laranja, que vai até a manhã de terça-feira, o Inmet aponta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Neste grau de risco, também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Para este alerta, são incluídas as seguintes cidades:
  • Água Doce do Norte
  • Águia Branca
  • Alto Rio Novo
  • Aracruz
  • Baixo Guandu
  • Barra de São Francisco
  • Boa Esperança
  • Colatina
  • Conceição da Barra
  • Ecoporanga
  • Governador Lindenberg
  • Itaguaçu
  • Jaguaré
  • João Neiva
  • Linhares
  • Mantenópolis
  • Marilândia
  • Montanha
  • Mucurici
  • Nova Venécia
  • Pancas
  • Pedro Canário
  • Pinheiros
  • Ponto Belo
  • Rio Bananal
  • Santa Teresa
  • São Domingos do Norte
  • São Gabriel da Palha
  • São Mateus
  • São Roque do Canaã
  • Sooretama
  • Vila Pavão
  • Vila Valério.
Para segurança da população durante as chuvas e ventos previstos, o Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não é ideal procurar abrigo debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Além disso, segundo o órgão, se possível, é ideal que aparelhos elétricos sejam desconectados da tomada. A população ainda pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de dúvidas ou emergências.

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