ES recebe alertas de chuvas fortes e ventos intensos em 53 cidades; veja lista

Moradores das regiões Norte, Noroeste, Central e Sul do Espírito Santo devem ficar em alerta para a chegada de chuvas e ventos intensos até a próxima terça-feira (26). Na manhã deste sábado (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas para municípios capixabas, sendo um do nível amarelo – de perigo potencial – e um laranja, de perigo.
No alerta do primeiro grau de risco, válido até a manhã de segunda-feira (25) o órgão de meteorologia sinaliza que são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h) resultando no risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em 53 cidades, são elas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí,
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Já no alerta laranja, que vai até a manhã de terça-feira, o Inmet aponta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Neste grau de risco, também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Para este alerta, são incluídas as seguintes cidades:
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Colatina
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Governador Lindenberg
- Itaguaçu
- Jaguaré
- João Neiva
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Sooretama
- Vila Pavão
- Vila Valério.
Para segurança da população durante as chuvas e ventos previstos, o Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não é ideal procurar abrigo debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Além disso, segundo o órgão, se possível, é ideal que aparelhos elétricos sejam desconectados da tomada. A população ainda pode entrar em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193) em caso de dúvidas ou emergências.