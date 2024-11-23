ES recebe alertas de chuvas fortes e ventos intensos em 53 cidades; veja lista

ES em alerta para chuvas e ventos intensos até a próxima terça-feira (26) Crédito: Freepik

Noroeste, Central e Moradores das regiões Norte Sul do Espírito Santo devem ficar em alerta para a chegada de chuvas e ventos intensos até a próxima terça-feira (26). Na manhã deste sábado (23), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu dois alertas para municípios capixabas, sendo um do nível amarelo – de perigo potencial – e um laranja, de perigo.

No alerta do primeiro grau de risco, válido até a manhã de segunda-feira (25) o órgão de meteorologia sinaliza que são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora (mm/h) e ventos intensos que podem variar de 40 a 60 quilômetros por hora (km/h) resultando no risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em 53 cidades, são elas:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí,

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Linhares

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Já no alerta laranja, que vai até a manhã de terça-feira, o Inmet aponta para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h. Neste grau de risco, também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Para este alerta, são incluídas as seguintes cidades:

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Aracruz

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Boa Esperança

Colatina

Conceição da Barra

Ecoporanga

Governador Lindenberg

Itaguaçu

Jaguaré

João Neiva

Linhares

Mantenópolis

Marilândia

Montanha

Mucurici

Nova Venécia

Pancas

Pedro Canário

Pinheiros

Ponto Belo

Rio Bananal

Santa Teresa

São Domingos do Norte

São Gabriel da Palha

São Mateus

São Roque do Canaã

Sooretama

Vila Pavão

Vila Valério.

Para segurança da população durante as chuvas e ventos previstos, o Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, não é ideal procurar abrigo debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.