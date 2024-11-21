Após dias de sol, a chuva volta ao Espírito Santo. As regiões Sul e Noroeste receberam dois alertas de chuvas intensas válidos até as 10h de sexta-feira (22). O alerta laranja abrange 22 cidades, nas quais pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia (veja como se mede a chuva). Há também possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Iúna
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Muniz Freire
- Pancas
Já no alerta amarelo — o primeiro na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva será entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alegre
- Alto Rio Novo
- Apiacá
- Atílio Vivácqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Ecoporanga
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Mantenópolis
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Santa Maria de Jetibá
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
Chuvas persistentes no ES
Conforme já noticiado em A Gazeta, eventos meteorológicos devem provocar uma sequência de dias chuvosos no Estado, podendo haver acumulados de mais de 150mm de chuva em algumas regiões até segunda-feira (25), segundo a Climatempo.
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Inmet emite dois novos alertas de chuva para cidades do ES