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Inmet emite dois novos alertas de chuva para cidades do ES

Avisos meteorológicos são válidos para as regiões Sul e Noroeste até sexta-feira (22); veja previsão

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 12:56

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 nov 2024 às 12:56
Após dias de sol, a chuva volta ao Espírito Santo. As regiões Sul e Noroeste receberam dois alertas de chuvas intensas válidos até as 10h de sexta-feira (22). O alerta laranja abrange 22 cidades, nas quais pode chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia (veja como se mede a chuva). Há também possibilidade de ventos intensos (60-100 km/h) e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
CIDADES SOB ALERTA LARANJA
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Brejetuba
  9. Colatina
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Dores do Rio Preto
  13. Ecoporanga
  14. Ibatiba
  15. Ibitirama
  16. Irupi
  17. Itaguaçu
  18. Iúna
  19. Laranja da Terra
  20. Mantenópolis
  21. Muniz Freire
  22. Pancas
Já no alerta amarelo — o primeiro na escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva será entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h.
CIDADES SOB ALERTA AMARELO
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alto Rio Novo
  6. Apiacá
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Brejetuba
  12. Cachoeiro de Itapemirim
  13. Castelo
  14. Colatina
  15. Conceição do Castelo
  16. Divino de São Lourenço
  17. Domingos Martins
  18. Dores do Rio Preto
  19. Ecoporanga
  20. Guaçuí
  21. Ibatiba
  22. Ibitirama
  23. Irupi
  24. Itaguaçu
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Mantenópolis
  30. Mimoso do Sul
  31. Muniz Freire
  32. Muqui
  33. Pancas
  34. Presidente Kennedy
  35. Santa Maria de Jetibá
  36. São José do Calçado
  37. Vargem Alta
  38. Venda Nova do Imigrante

Chuvas persistentes no ES

Conforme já noticiado em A Gazetaeventos meteorológicos devem provocar uma sequência de dias chuvosos no Estado, podendo haver acumulados de mais de 150mm de chuva em algumas regiões até segunda-feira (25), segundo a Climatempo.

► Veja mais detalhes sobre esse alerta
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