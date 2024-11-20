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Alerta

Cidades do ES podem ter chuva intensa nos próximos dias

Temperaturas devem cair em quase todo o Estado a partir de sexta-feira (22), com previsão de chuva em diversos municípios. Na Região Sul, acumulados de chuva podem ultrapassar 150 mm até segunda-feira (25)

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 14:57

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

20 nov 2024 às 14:57
Acumulado de chuva prevista entre 21 e 25 de novembro
Acumulado de chuva prevista entre 21 de novembro e 25 de novembro próximos Crédito: Climatempo
Depois de um feriado ensolarado, a previsão é de tempo instável no Espírito Santo nos próximos dias, podendo haver acumulados de mais de 150mm de chuva (entenda abaixo) em algumas regiões até segunda-feira (25), segundo a empresa de meteorologia Climatempo. No Sul do ES, municípios estão em alerta para aguaceiros até a manhã desta quinta (21).
Uma frente fria está prevista para se formar no litoral do Sudeste brasileiro nesta quinta-feira (21), intensificando os ventos em território capixaba, assim como no Rio de Janeiro. Essa mesma frente fria deve redirecionar a umidade da faixa Norte para o Sudeste, potencializando as condições para chuvas volumosas.
Em Vitória, é esperado aumento da nebulosidade e chuva, com acumulado de 15 mm. A temperatura máxima será de 31 °C.
Também há grande probabilidade de chuva para outras regiões, segundo boletim meteorológico da Defesa Civil divulgado na tarde de terça-feira (19), que indica que no litoral Sudeste capixaba e áreas da metade Norte do Estado, há 60% de probabilidade de acumulados de chuva entre 10 e 30 mm na quinta (21).
Em pontos isolados da região Noroeste, há um risco menor (30%) para acumulados de 30 a 50 mm de chuva. Em outras regiões, a chuva pode ser momentaneamente forte, com trovoadas e rajadas de vento ocasionais.

Temperaturas caem a partir de sexta (22)

Já na sexta-feira (22), é esperada queda de temperatura na maior parte do ES, com vento ocasionalmente moderado no litoral.
Na Grande Vitória e municípios próximos, há probabilidade de acumulados de chuva de 50 a 70 mm, com risco de acumulado superior em pontos isolados, sobretudo durante a noite, segundo o boletim da Defesa Civil.
A previsão é de chuva mais fraca para municípios do Nordeste e do Sudoeste capixaba, devendo ficar entre 10 e 30 mm na maior parte das cidades. Regiões intermediárias devem registrar até 50 mm de chuva.
Na Capital, especificamente, o Climatempo aponta que o sol deve aparecer pela manhã, mas a chuva retorna a partir da tarde, sendo esperados 15mm de precipitação. A temperatura máxima será de 28 °C.

Acumulados expressivos

Entre quinta-feira (21) e segunda-feira (25), os volumes de chuva devem variar entre 60 mm e 80 mm na maior parte do Estado. Em Vitória, o acumulado previsto para o sábado, por exemplo, é 80 mm, com temperatura máxima de 25 °C. O tempo deve permanecer instável no domingo (24), com pancadas de chuva isoladas e máxima de 26 °C.
Já na Região Sul, os acumulados podem ultrapassar 150 mm até segunda-feira (25), exigindo maior atenção devido ao risco de alagamentos e deslizamentos.

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