Difícil de ver

Pesquisadores fazem registro raro do maior peixe do mundo no litoral do ES

O registro do tubarão-baleia foi feito por integrantes do Projeto Amigos da Jubarte durante uma expedição realizada no mês de junho. As imagens, porém, foram divulgadas nesta segunda-feira (18)

Nayra Loureiro Estagiária / [email protected]

Um tubarão-baleia, considerado o maior peixe do mundo, foi visto em uma aparição rara no litoral capixaba, a 16 km da costa de Vila Velha. O registro foi feito por pesquisadores do Projeto Amigos da Jubarte durante uma expedição realizada no mês de junho. As imagens, porém, foram divulgadas nesta segunda-feira (18).

Nas imagens feitas com o auxílio de um drone, o animal fica a poucos meros da embarcação da equipe de pesquisadores. Na sequência, o gigante se afasta do barco e nada calmamente até desaparecer em águas mais profundas.

Sandro Firmino, coordenador do Projeto Amigos da Jubarte, explicou que a espécie é caracterizada como cosmopolita, ou seja, é comum em todos os oceanos. Possivelmente, estava em águas capixabas em busca de alimento. "Esse tipo de peixe se alimenta de sucção de fitoplâncton e algas, e pode passar dos 10 metros de comprimento”, disse o especialista.

O Rhincodon typus, nome científico do tubarão-baleia, busca águas tropicais e são comuns no litoral do Espírito Santo e em Pernambuco. (Divulgação | Amigos da Jubarte)

O Rhincodon typus, nome científico do tubarão-baleia, busca águas tropicais e são comuns no litoral do Espírito Santo e em Pernambuco. “Às vezes o capixaba procura essas belezas em outros países e estados. Sendo que temos isso em nosso litoral", avalia Sandro Firmino.

O coordenador também esclareceu que a espécie já foi vista no Espírito Santo por pesquisadores e outros profissionais. No entanto, essa é a primeira aparição documentada.

Na Baía de Vitória

Carcaça de baleia morta é encontrada na Baía de Vitória. (Divulgação | Amigos da Jubarte )

No dia 27 de março de 2023, a carcaça de um tubarão-baleia em avançado estado de decomposição foi encontrada na Baía de Vitória. À época, O Projeto Baleia Jubarte foi informado e acionou o Instituto Orca para atender a ocorrência.

No dia seguinte, a carcaça foi rebocada para a terra, em Vila Velha, onde foi realizada a necrópsia. Segundo a análise feita, o animal era uma fêmea adulta, com 11,6 metros de comprimento e cerca de 5 toneladas. Os exames realizados indicaram que o tubarão-baleia estava saudável e bem nutrido, com significativa camada de gordura. Após os procedimentos, ele foi enterrado em Cariacica.

