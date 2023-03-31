Prefeitura de Vila Velha informou que, após os exames, o animal foi colocado em um caminhão e levado para Cariacica. A empresa Marca Ambiental explicou que é uma "Central de Valorização de Resíduos" e, por isso, possui local adequado para a destinação da carcaça.

Relembre o caso

O animal foi visto no canal de Vitória, no dia 27 de março. O Projeto Baleia Jubarte foi informado e acionou o Instituto Orca para atender a ocorrência.

No local, os técnicos identificaram que se tratava de um tubarão-baleia, bem raro de encalhar e incomum na região.

Your browser does not support the audio element. Considerado maior peixe do mundo, tubarão-baleia é enterrado em Cariacica

Tubarão-baleia rebocado para um estaleiro de Vila Velha

No dia seguinte, a carcaça foi rebocada para a terra, em Vila Velha, onde foi realizada a necrópsia. Segundo a análise feita, o animal era uma fêmea adulta, com 11,6 metros de comprimento e cerca de 5 toneladas.

Exames

Os exames indicaram que o tubarão-baleia estava saudável e bem nutrido, com significativa camada de gordura. A análise estomacal indicou que o bicho estava se alimentando normalmente e não foi encontrado nenhum material estranho, como plásticos e borrachas, comuns nos lixos oceânicos.

Não foi identificado nenhuma marca que possa sugerir emalhe em equipamentos de pesca ou atropelamento por embarcação. Foram coletadas amostras de tecidos que serão examinadas posteriormente para identificar possíveis doenças ou contaminação.

Sobre o tubarão-baleia

De acordo com o Projeto Baleia Jubarte, o animal vive em águas rasas, costeiras e em mar aberto, em quase todos os oceanos tropicais e subtropicais, sendo encontrado em toda a costa brasileira. No Brasil, ele está listado como vulnerável pela "Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas", do Ministério do Meio Ambiente.