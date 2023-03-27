Carcaça de tubarão-baleia é encontrada na Baía de Vitória

A carcaça de um tubarão-baleia em avançado estado de decomposição foi encontrada na Baía de Vitória na manhã desta segunda-feira (27).

A Capitania dos Portos acionou o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Campos e dos Espírito Santo (PMP-BC/ES) para verificar a ocorrência. Segundo o PMP-BC, as equipes da Ambipar e do Instituto Orca estiveram no local.

Carcaça de baleia morta é encontrada na Baía de Vitória

O coordenador do projeto Amigos da Jubarte Lab, Thiago Ferrari, esteve no local e confirmou, inicialmente, que se tratava de uma baleia, mas por conta do avançado estado de decomposição e por ela estar virada para o lado ventral, não foi possível identificar a espécie.

“As principais características que conseguimos identificar a baleia é através da nadadeira peitoral, dorsal ou da caudal. No caso, não conseguimos ver nenhuma das nadadeiras. Vamos esperar os próximos dias para ver onde essa carcaça vai se locomover, se vai encalhar em uma região de fácil acesso para que conseguimos ver o corpo por inteiro, identificar a espécie e encaminhar para necropsia”, explicou Thiago Ferrari.

Ainda segundo o coordenador, nas pesquisas de verão, em fevereiro, foi identificado um canto de jubarte que não é comum, possivelmente de um animal perdido.

Tubarão-baleia

Inicialmente, a carcaça foi atribuída a uma baleia, mas na análise prévia feita por pesquisadores da Ufes que lidam com tubarão, foi atestado que o animal em questão era um tubarão-baleia. Embora praticamente homônimos, os bichos são animais diferentes. O próprio Thiago Ferrari confirmou e corrigiu a identificação do bicho para A Gazeta.